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Лукашенко: Мы ни в коем случае не должны бросать Полесье на произвол судьбы

21.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Гомельскую область и встретился с руководством области. Этот регион особенно сильно пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, передает «МИР 24».

«Это были очень тяжелые времена. У нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», – сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь приобрела уникальный опыт по преодолению последствий радиоактивной катастрофы. Сейчас в Гомельской области создана мощная медицинская база. Здесь работают отличные врачи, установлено новейшее оборудование и построены современные центры.



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Президент Беларуси посетил во вторник Гомельскую область и встретился с руководством области.
 
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