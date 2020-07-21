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Лукашенко: Мы ни в коем случае не должны бросать Полесье на произвол судьбы
21.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил
Глава государства отметил, что Беларусь приобрела уникальный опыт по преодолению последствий радиоактивной катастрофы. Сейчас в Гомельской области создана мощная медицинская база. Здесь работают отличные врачи, установлено новейшее оборудование и построены современные центры.
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Президент Беларуси посетил во вторник Гомельскую область и встретился с руководством области.
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