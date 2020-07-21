Лукашенко: Мы ни в коем случае не должны бросать Полесье на произвол судьбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Гомельскую область и встретился с руководством области. Этот регион особенно сильно пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, передает «МИР 24».

«Это были очень тяжелые времена. У нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», – сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь приобрела уникальный опыт по преодолению последствий радиоактивной катастрофы. Сейчас в Гомельской области создана мощная медицинская база. Здесь работают отличные врачи, установлено новейшее оборудование и построены современные центры.