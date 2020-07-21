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Жители многоэтажки внезапно узнали, что их лишат придомовой территории в пользу детсада
21.07.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Знакомим вас с открытым обращением жильцов дома по адресу переулок Жукова 10 в г. Бресте. Письмо отправлено главе Брестского исполнительного комитета Александру Рогачуку.
в нижнем правом углу чуть выше логотипа - красный детский сад впритык к этому дому
На этом скрине тонкими зелёными линиями отмечены придомовые территории. У нашего дома ее нет совсем
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Знакомим вас с открытым обращением жильцов дома по адресу переулок Жукова 10 в г. Бресте. Письмо отправлено главе Брестского исполнительного комитета Александру...
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