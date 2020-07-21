Жители многоэтажки внезапно узнали, что их лишат придомовой территории в пользу детсада

Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомим вас с открытым обращением жильцов дома по адресу переулок Жукова 10 в г. Бресте. Письмо отправлено главе Брестского исполнительного комитета Александру Рогачуку.





в нижнем правом углу чуть выше логотипа - красный детский сад впритык к этому дому

Мы ознакомилась с планом застройки , ограниченной улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной», имеем следующие замечания: 1) нашему дому не отводится никакая придомовая территория, т.е. у нас нет парковки, детской площадки и т.д. Это можно увидеть и на плане застройки.





2) сразу за нашим домом планируется постройка детского сада (объект 22 на плане) на месте зелёной зоны и в непосредственной близости к нашему дому, что является нарушением санитарных норм.





3) в этой зелёной зоне живет популяция дятлов, занесённых в красную книгу и строительство нарушит экосистему





На этом скрине тонкими зелёными линиями отмечены придомовые территории. У нашего дома ее нет совсем

Мы категорически против застройки зеленой зоны в непосредственной близости к дому! Просим вас рассмотреть наше заявление в кратчайшие сроки и принять адекватное решение.