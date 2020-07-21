На президиуме Совета Министров обсуждали прогнозные документы на краткосрочный и долгосрочный периоды

Источник материала: ОНТ

Курс доллара в районе 2 рублей 40 копеек, а за баррель нефти – 40 долларов. Такие показатели предполагает проект бюджета на будущий год. Прогнозные документы на краткосрочный и долгосрочный периоды сегодня обсуждали на президиуме Совета Министров.

Главное требование к бюджету-2021 – сбалансированность, выполнение обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов. Надо признать, формируется бюджет в непростых экономических условиях в связи с мировым кризисом из-за пандемии. Прямые потери доходов в следующем году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются примерно в 350 миллионов рублей. Тем не менее промышленность восстанавливается, отрасли работают. ВВП в будущем году, по расчетам правительства, увеличится на 3,5%. Роста экономики собираются достичь за счет продуманной экспортной стратегии.

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