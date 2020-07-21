ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В последние годы белорусский спорт «тащат» в основном женщины. Посудите сами

21.07.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последнее время белорусские женщины находятся на заметных ролях не только в политике, но и в спорте. Посудите сами: самые громкие международные победы и рекорды прошлых лет связаны в основном с достижениями Домрачевой, Азаренко, Герасимени и других белорусских спортсменок. SPORT.TUT.BY решил вспомнить наших прим, которые опровергают любые стереотипы про слабый пол.


Фото: Reuters

Дарья Домрачева завершила профессиональную карьеру летом 2018-го в статусе четырехкратной олимпийской чемпионки и самой титулованной биатлонистки мира. Она стала первой женщиной, удостоившейся звания «Герой Беларуси».

Несмотря на многочисленные разговоры о том, что Домрачева — продукт российского спорта, который по счастливому стечению обстоятельств достался Беларуси, Дарья не раз подчеркивала: она считает себя белоруской.

— Я всегда знала, где моя родина. Осознавала, что наше пребывание в Сибири временное, несмотря на то, что оно затянулось.


Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

Накануне Олимпиады в Сочи Домрачевой поступило предложение о переходе в сборную России, но она даже не рассматривала его всерьез.

— Белорусская команда и земля мне роднее, — аргумент обладательницы Кубка мира.

Екатерина Карстен, которую в белорусской гребле уже давно прозвали «Екатериной Великой», стала первой олимпийской чемпионкой суверенной Беларуси. В 47 лет белоруска готовилась к своей восьмой (!) Олимпиаде, но из-за травмы вынуждена была уйти из большого спорта.


Фото: Reuters via TUT.BY

За спортивные успехи Карстен награждена орденами Отечества всех степеней — ІІІ, ІІ и І. На счету Екатерины — пять олимпийских медалей и шесть титулов чемпионки мира. После завершения спортивной карьеры гребчиха решила жить в Беларуси, а не на родине супруга в Германии.

Прославленная теннисистка Наталья Зверева родилась в Минске. Она является обладательницей наибольшего количества титулов (20) на турнирах Большого шлема среди теннисистов из бывшего СССР. С 1989-го по 1999-й Зверева десять раз подряд играла в финале «Ролан-Гаррос» в парном разряде.


Фото: Reuters

После развала СССР у нее была возможность сменить гражданство, но белоруску не заинтересовали предложения из других стран.

— В Россию меня не приглашали. Но тогда в России и без меня был очень высокий уровень тенниса и достаточно много сильных игроков. Вспоминается пара моментов, когда меня приглашали жить, как модно говорить, в дальнее зарубежье. Но я бы никуда не поехала, так как СССР и Беларусь как бывшая часть великой страны — это мое, моя душа, — отмечала спортсменка.

Еще одна уроженка Минска Виктория Азаренко внесла свою лепту в узнаваемость Беларуси на карте мира.


Фото: Reuters

В январе 2012 года Азаренко победила на Australian Open и таким образом стала первой (и на данный момент единственной) белоруской, когда-либо покорявшей верхнюю строчку рейтинга WTA. Еще через полгода первая ракетка мира в паре с Максимом Мирным выиграла Олимпийские игры в Лондоне и там же завоевала личную бронзу.

На вопрос, что значит для нее патриотизм, Азаренко, в последние годы проживающая в Калифорнии, отвечала журналистам:

— Думаете, мало людей по всему миру узнало о Беларуси благодаря тому, что я играю в теннис? Разве это не свидетельствует о том, что я представляю свою страну?

Пловчиха Александра Герасименя — «золотая рыбка» белорусского спорта. Она трижды выигрывала медали Олимпийский игр — на счету Герасимени два серебра Лондона и бронза Рио.


Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

Она никогда не скрывала, что белорусская система подготовки «имеет свою специфику, в которой спортсмен всем обязан и должен, и где необходимо работать, как машина». Александре Герасимене, по ее словам, поступали предложения сменить гражданство и выступать под другим флагом.

— У меня было два предложения — от России и Турции. Большой соблазн! Дали время подумать, но я не планировала никуда уезжать. Я патриот своей страны. Здесь родилась, хотела и хочу сделать что-то для Беларуси, поэтому сказала «нет».

Герасименя завершила профессиональную карьеру в августе 2019 года и по сей день остается единственной пловчихой, приносившей Беларуси медали на Олимпиадах.

Юлия Нестеренко — олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров. Брестскую бегунью запомнили в мировом спорте под прозвищем «Белая молния».


Фото: Reuters

После Олимпиады-2004 Нестеренко также участвовала на Играх в Пекине, но смогла там дойти только до полуфинала. Легкоатлетка завершила профессиональную карьеру в 2017 году, но подчеркнула, что со спортом не прощается и продолжает работать с детьми, а также участвовать в благотворительных мероприятиях.

Алла Цупер и Анна Гуськова — олимпийские чемпионки по фристайлу.


Фото: Reuters

Подопечные Николая Козеко регулярно пополняют олимпийскую копилку Беларуси наградами высшей пробы. Цупер взяла золото в Сочи, а Гуськова четырьмя годами позже вернулась из Пхенчхана в статусе чемпионки Игр.


Фото: Reuters

Велогонщица Наталья Цилинская — восьмикратная чемпионка мира на треке, 28-кратная победительница этапов Кубка мира и бронзовая призерка Олимпиады в Афинах, где только ряд обстоятельств не позволил ей побороться за первое место.


Фото: minsk2013.by

Теннисистка Арина Соболенко — современный белорусский бренд в мировом теннисе. 22-летняя минчанка занимает 11-е место в рейтинге WTA и располагается всего в десяти очках от Наоми Осаки и первой десятки топ-теннисисток планеты.


Фото: Reuters

На вопрос, в чем заключается главная цель белоруски в спорте, Соболенко как-то ответила:

— Стать первой ракеткой мира, а как иначе? Понимаю, что к этому стремятся все игроки в теннис. Вопрос лишь в том, кто на что готов ради своей цели.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY решил вспомнить наших спортивных прим, которые опровергают любые стереотипы про слабый пол.
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча сенаторов с гражданами прошла в Совете Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика