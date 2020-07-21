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В последние годы белорусский спорт «тащат» в основном женщины. Посудите сами
Источник материала: Tut.by
В последнее время белорусские женщины находятся на заметных ролях не только в политике, но и в спорте. Посудите сами: самые громкие международные победы и рекорды прошлых лет связаны в основном с достижениями Домрачевой, Азаренко, Герасимени и других белорусских спортсменок. SPORT.TUT.BY решил вспомнить наших прим, которые опровергают любые стереотипы про слабый пол.
Дарья Домрачева завершила профессиональную карьеру летом 2018-го в статусе четырехкратной олимпийской чемпионки и самой титулованной биатлонистки мира. Она стала первой женщиной, удостоившейся звания «Герой Беларуси».
Несмотря на многочисленные разговоры о том, что Домрачева — продукт российского спорта, который по счастливому стечению обстоятельств достался Беларуси, Дарья не раз
— Я всегда знала, где моя родина. Осознавала, что наше пребывание в Сибири временное, несмотря на то, что оно затянулось.
Накануне Олимпиады в Сочи Домрачевой поступило предложение о переходе в сборную России, но она даже не рассматривала его всерьез.
— Белорусская команда и земля мне роднее, — аргумент обладательницы Кубка мира.
Екатерина Карстен, которую в белорусской гребле уже давно прозвали «Екатериной Великой», стала первой олимпийской чемпионкой суверенной Беларуси. В 47 лет белоруска готовилась к своей восьмой (!) Олимпиаде, но из-за травмы вынуждена была уйти из большого спорта.
За спортивные успехи Карстен награждена орденами Отечества всех степеней — ІІІ, ІІ и І. На счету Екатерины — пять олимпийских медалей и шесть титулов чемпионки мира. После завершения спортивной карьеры гребчиха решила жить в Беларуси, а не на родине супруга в Германии.
Прославленная теннисистка Наталья Зверева родилась в Минске. Она является обладательницей наибольшего количества титулов (20) на турнирах Большого шлема среди теннисистов из бывшего СССР. С 1989-го по 1999-й Зверева десять раз подряд играла в финале «Ролан-Гаррос» в парном разряде.
После развала СССР у нее была возможность сменить гражданство, но белоруску не заинтересовали предложения из других стран.
— В Россию меня не приглашали. Но тогда в России и без меня был очень высокий уровень тенниса и достаточно много сильных игроков. Вспоминается пара моментов, когда меня приглашали жить, как модно говорить, в дальнее зарубежье. Но я бы никуда не поехала, так как СССР и Беларусь как бывшая часть великой страны — это мое, моя душа, —
Еще одна уроженка Минска Виктория Азаренко внесла свою лепту в узнаваемость Беларуси на карте мира.
В январе 2012 года Азаренко победила на Australian Open и таким образом стала первой (и на данный момент единственной) белоруской, когда-либо покорявшей верхнюю строчку рейтинга WTA. Еще через полгода первая ракетка мира в паре с Максимом Мирным выиграла Олимпийские игры в Лондоне и там же завоевала личную бронзу.
На вопрос, что значит для нее патриотизм, Азаренко, в последние годы проживающая в Калифорнии, отвечала журналистам:
— Думаете, мало людей по всему миру узнало о Беларуси благодаря тому, что я играю в теннис? Разве это не свидетельствует о том, что я представляю свою страну?
Пловчиха Александра Герасименя — «золотая рыбка» белорусского спорта. Она трижды выигрывала медали Олимпийский игр — на счету Герасимени два серебра Лондона и бронза Рио.
Она никогда не скрывала, что белорусская система подготовки «имеет свою специфику, в которой спортсмен всем обязан и должен, и где необходимо работать, как машина». Александре Герасимене,
— У меня было два предложения — от России и Турции. Большой соблазн! Дали время подумать, но я не планировала никуда уезжать. Я патриот своей страны. Здесь родилась, хотела и хочу сделать что-то для Беларуси, поэтому сказала «нет».
Герасименя завершила профессиональную карьеру в августе 2019 года и по сей день остается единственной пловчихой, приносившей Беларуси медали на Олимпиадах.
Юлия Нестеренко — олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров. Брестскую бегунью запомнили в мировом спорте под прозвищем «Белая молния».
После Олимпиады-2004 Нестеренко также участвовала на Играх в Пекине, но смогла там дойти только до полуфинала. Легкоатлетка завершила профессиональную карьеру в 2017 году, но подчеркнула, что со спортом не прощается и продолжает работать с детьми, а также участвовать в благотворительных мероприятиях.
Алла Цупер и Анна Гуськова — олимпийские чемпионки по фристайлу.
Подопечные Николая Козеко регулярно пополняют олимпийскую копилку Беларуси наградами высшей пробы. Цупер взяла золото в Сочи, а Гуськова четырьмя годами позже вернулась из Пхенчхана в статусе чемпионки Игр.
Велогонщица Наталья Цилинская — восьмикратная чемпионка мира на треке, 28-кратная победительница этапов Кубка мира и бронзовая призерка Олимпиады в Афинах, где только ряд обстоятельств не позволил ей побороться за первое место.
Теннисистка Арина Соболенко — современный белорусский бренд в мировом теннисе. 22-летняя минчанка занимает 11-е место в рейтинге WTA и располагается всего в десяти очках от Наоми Осаки и первой десятки топ-теннисисток планеты.
На вопрос, в чем заключается главная цель белоруски в спорте, Соболенко как-то
— Стать первой ракеткой мира, а как иначе? Понимаю, что к этому стремятся все игроки в теннис. Вопрос лишь в том, кто на что готов ради своей цели.
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SPORT.TUT.BY решил вспомнить наших спортивных прим, которые опровергают любые стереотипы про слабый пол.
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