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Тестовый контроль скорости мобильными датчиками улично-дорожной сети Брестской области

21.07.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С целью обследования текущей ситуации на улично-дорожной сети Брестской области будет осуществляться контроль скорости (в тестовом режиме) с использованием мобильных датчиков контроля скорости без установки предупреждающих знаков и без дальнейшего привлечения водителей к административной ответственности.

Тестовый контроль скорости мобильными датчиками улично-дорожной сети Брестской области

  • 22 июля в промежуток времени с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 в Барановичах на Советском проспекте (район дома №20). Скорость движения на указанном участке дороги ограничена 60 км/ч.
  • 23 июля в промежуток времени с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №15). Скорость движения на указанном участке дороги ограничена 60 км/ч.
  • 24 июля в промежуток времени с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 на автодороге М-10 "гр.РФ(Селище)-Гомель-Кобрин" (332км +400м) и на автодороге Р-16 "Тюхиничи-Высокое-гр.РП(Песчатка)" (28км+520м). Скорость движения на указанных участках дорог ограничена 70 км/ч.


ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.
Тестирование предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Республики Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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  С целью обследования текущей ситуации на улично-дорожной сети Брестской области будет осуществляться контроль скорости (в тестовом режиме) с использованием...
 
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