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Тестовый контроль скорости мобильными датчиками улично-дорожной сети Брестской области
21.07.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С целью обследования текущей ситуации на улично-дорожной сети Брестской области будет осуществляться контроль скорости (в тестовом режиме) с использованием мобильных датчиков контроля скорости без установки предупреждающих знаков и без дальнейшего привлечения водителей к административной ответственности.
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С целью обследования текущей ситуации на улично-дорожной сети Брестской области будет осуществляться контроль скорости (в тестовом режиме) с использованием...
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