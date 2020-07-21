﻿ Геннадий Шатуев встретился с коллективом КУСП «Черняховский-Агро». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Геннадий Шатуев встретился с коллективом КУСП «Черняховский-Агро»

22.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Геннадий Шатуев встретился с коллективом КУСП «Черняховский-Агро»

21 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с работниками КУСП «Черняховский-Агро».

— Белорусы научились производить молоко, мясо, зерно, но главное в производстве — не просто получить продукцию, а реализовать ее, — подчеркнул глава района. — Так, внутренний рынок потребляет только 30% от произведенного молока, все остальное идет на экспорт. Однако мировой рынок не любит конкуренции, страны часто закрывают свои границы, возникают «молочные войны». Порой непросто руководству нашей страны отстаивать свои интересы, при этом проявляя дипломатию.

Много внимания во время встречи глава района уделил состоянию дорог.

Геннадий Шатуев встретился с коллективом КУСП «Черняховский-Агро»

— Широкий фронт работ по благоустройству дорог выполнен в г.п. Мир. На 2021-2025 гг. планируется строительство объездной дороги вокруг поселка. Завершается ремонт дороги по направлению к Полужью, скоро дорожники начнут работы на отрезке дорожной артерии Жуховичи-Бурдевичи.

Тревожит местную власть и то, что дороги в агрогородках не находятся ни на чьем балансе, а значит и финансирование на их реконструкцию не предусмотрено. Однако в 2021 году планируется начать ремонтные работы улиц в Полужье и Луках.

Жители агрогородка Турец поделились с председателем райисполкома своей проблемой: на выходных часто в домах сельчан пропадает вода или течет ржавая.

Геннадий Шатуев отметил, что одна существующая в агрогородке скважина не справляется с нагрузкой. В Гродненской области работает программа «Чистая вода», в рамках которой в населенных пунктах строятся артезианские скважины и станции обезжелезивания. В третьем квартале текущего года чистая вода придет в дома жителей г.п. Мир.

— Безусловно, проблему с водой в Турце нужно решать, — сказал глава района. — Вопрос будет взят на контроль.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с работниками КУСП «Черняховский-Агро». — Белорусы научились производить молоко, мясо,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика