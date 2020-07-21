Геннадий Шатуев встретился с коллективом КУСП «Черняховский-Агро»

Источник материала: Полымя





21 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с работниками КУСП «Черняховский-Агро».

— Белорусы научились производить молоко, мясо, зерно, но главное в производстве — не просто получить продукцию, а реализовать ее, — подчеркнул глава района. — Так, внутренний рынок потребляет только 30% от произведенного молока, все остальное идет на экспорт. Однако мировой рынок не любит конкуренции, страны часто закрывают свои границы, возникают «молочные войны». Порой непросто руководству нашей страны отстаивать свои интересы, при этом проявляя дипломатию.

Много внимания во время встречи глава района уделил состоянию дорог.





— Широкий фронт работ по благоустройству дорог выполнен в г.п. Мир. На 2021-2025 гг. планируется строительство объездной дороги вокруг поселка. Завершается ремонт дороги по направлению к Полужью, скоро дорожники начнут работы на отрезке дорожной артерии Жуховичи-Бурдевичи.

Тревожит местную власть и то, что дороги в агрогородках не находятся ни на чьем балансе, а значит и финансирование на их реконструкцию не предусмотрено. Однако в 2021 году планируется начать ремонтные работы улиц в Полужье и Луках.

Жители агрогородка Турец поделились с председателем райисполкома своей проблемой: на выходных часто в домах сельчан пропадает вода или течет ржавая.

Геннадий Шатуев отметил, что одна существующая в агрогородке скважина не справляется с нагрузкой. В Гродненской области работает программа «Чистая вода», в рамках которой в населенных пунктах строятся артезианские скважины и станции обезжелезивания. В третьем квартале текущего года чистая вода придет в дома жителей г.п. Мир.

— Безусловно, проблему с водой в Турце нужно решать, — сказал глава района. — Вопрос будет взят на контроль.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора