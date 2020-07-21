Луцкий террорист отпустил трех заложников: среди них один ребенок

Источник материала: ОНТ

Захвативший автобус в украинском Луцке террорист согласился отпустить трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает ТАСС.





Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020





«Коваль (заместитель главы Нацполиции – прим. ред.) забрал трех заложников», – написал Аваков.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как человек в полицейской форме уводит от автобуса двух женщин и ребенка. При этом, согласно данным украинских СМИ, террорист согласился отпустить беременную женщину, о которой сообщалось ранее.

Также сообщается, что один из заложников оказался ранен. По словам замглавы МВД Антона Герашенко, ему была оказана первая помощь, рана была перевязана. Замглавы МВД также сообщил, что в автобусе остаются по меньшей мере 10 человек.

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