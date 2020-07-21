ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Луцкий террорист отпустил трех заложников: среди них один ребенок

21.07.2020 21:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Луцкий террорист отпустил трех заложников: среди них один ребенок

Захвативший автобус в украинском Луцке террорист согласился отпустить трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает ТАСС.



«Коваль (заместитель главы Нацполиции – прим. ред.) забрал трех заложников», – написал Аваков. 

Он также опубликовал видео, на котором видно, как человек в полицейской форме уводит от автобуса двух женщин и ребенка. При этом, согласно данным украинских СМИ, террорист согласился отпустить беременную женщину, о которой сообщалось ранее. 

Также сообщается, что один из заложников оказался ранен. По словам замглавы МВД Антона Герашенко, ему была оказана первая помощь, рана была перевязана. Замглавы МВД также сообщил, что в автобусе остаются по меньшей мере 10 человек. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Захвативший автобус в украинском Луцке террорист согласился отпустить трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика