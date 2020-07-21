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Луцкий террорист отпустил трех заложников: среди них один ребенок
Источник материала: ОНТ
Захвативший автобус в украинском Луцке террорист согласился отпустить трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,
«Коваль (заместитель главы Нацполиции – прим. ред.) забрал трех заложников», – написал Аваков.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как человек в полицейской форме уводит от автобуса двух женщин и ребенка. При этом, согласно данным украинских СМИ, террорист согласился отпустить беременную женщину, о которой сообщалось ранее.
Также сообщается, что один из заложников оказался ранен. По словам замглавы МВД Антона Герашенко, ему была оказана первая помощь, рана была перевязана. Замглавы МВД также сообщил, что в автобусе остаются по меньшей мере 10 человек.
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Захвативший автобус в украинском Луцке террорист согласился отпустить трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,...
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