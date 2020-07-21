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Дмитрий Шепелев нашел работу

21.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала, для него придумана новая передача.

Шепелев станет ведущим семейного шоу «Ты как я», которое ранее не выходило на канале. Первые выпуски планируется начать показывать осенью. В пресс-службе подчеркнули, что созданием развлекательного проекта занимается Comedy Club Production.
 
 
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Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ.
 
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