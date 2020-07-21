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Дмитрий Шепелев нашел работу
Источник материала: Партизан
Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Как
Шепелев станет ведущим семейного шоу «Ты как я», которое ранее не выходило на канале. Первые выпуски планируется начать показывать осенью. В пресс-службе подчеркнули, что созданием развлекательного проекта занимается Comedy Club Production.
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Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ.
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