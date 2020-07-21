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Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком
Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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