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Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор с Президентом приехали около тысячи человек. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор с Президентом...
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