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Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»

21.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор с Президентом приехали около тысячи человек. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство.

Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многое сделано у вас и в социальной сфере: 133 тысячи семей, в том числе 13 тысяч многодетных, улучшили жилищные условия, доходы выросли в 7 раз, реальная зарплата – в 9 раз, пенсии – в 10, благодаря этому в 6 раз снизился уровень малообеспеченности. У нас он очень низкий, даже в Гомельской области. Я не сравниваю вас с Минском. Это конкретные факты. Это еще невысокий уровень, это мы просто на какое-то плато вышли какого-то благосостояния и телепаемся на нем. Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор с Президентом...
 
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