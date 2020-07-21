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В Бушках пенсионер жег мусор, а загорелась трава во дворе

22.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Бушках пенсионер жег мусор, а загорелась трава во дворе

В деревне Бушки пенсионер жег мусор, а загорелась трава во дворе.

16 июля в 12 часов 08 минут на центр оперативного управления поступило сообщение о загорании мусора на приусадебном участке в деревне Бушки Красненского сельсовета. Кореличские спасатели незамедлительно выехали к месту вызова. Как выяснилось, пенсионер 1929 года рождения во дворе своего дома сжигал мусор, вскоре порывами ветра пламя распространилось на сухую траву. По собственной неосторожности и в силу своего возраста справиться с загоранием мужчине не удалось. Соседи позвонили в службу 101 и до прибытия спасателей смогли ликвидировать загорание. К счастью, беды удалось избежать.

Екатерина ЗУЗО,
инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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В деревне Бушки пенсионер жег мусор, а загорелась трава во дворе. 16 июля в 12 часов 08 минут на центр
 
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