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Netflix назвал свои самые популярные сериалы

22.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. В тройке — «Ведьмак», который снимали в Польше, «Бумажный дом», производства испанской студии, и документальный американский сериал «Король тигров». Список опубликовало голливудское издание о кино и телевидении Variety.


Фото: unsplash.com

Стоит обозначить, как Netflix ведет подсчет своей аудитории: просмотр засчитывается, если после запуска серии прошло две минуты. Ранее для зачета нужно было посмотреть 70% серии.

Топ самых популярных сериалов Netflix

  1. «Ведьмак», первый сезон (76 миллионов зрителей)
  2. «Бумажный дом», четвертый сезон (65 миллионов зрителей)
  3. «Король тигров» (64 миллиона зрителей)
  4. «Ты», второй сезон (54 миллиона зрителей)
  5. «Испытание соблазном», первый сезон (51 миллион зрителей)
  6. «Я никогда не…», первый сезон (40 миллионов зрителей)
  7. «Космические войска», первый сезон (40 миллионов зрителей)
  8. «Пол — это лава», первый сезон (37 миллионов зрителей)
  9. «Слепая любовь», первый сезон (30 миллионов зрителей)
  10. «Озарк», третий сезон (29 миллионов зрителей)

Также Netflix назвал сериалы, которые пользователи посмотрели как минимум на 70%. На первом места — «Очень странные дела» (третий сезон), на втором — «Академия „Амбрелла“» (первый сезон), на третьем — «Бумажный дом» (третий сезон), на четвертом — «Ты» (первый сезон) и на пятом первый сезон «Полового воспитания».

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Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. В тройке - «Ведьмак», который снимали в Польше, «Бумажный дом», производства испанской студии, и...
 
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