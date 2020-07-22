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Netflix назвал свои самые популярные сериалы
Источник материала: Tut.by
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. В тройке — «Ведьмак», который снимали в Польше, «Бумажный дом», производства испанской студии, и документальный американский сериал «Король тигров». Список
Стоит обозначить, как Netflix ведет подсчет своей аудитории: просмотр засчитывается, если после запуска серии прошло две минуты. Ранее для зачета нужно было посмотреть 70% серии.
Топ самых популярных сериалов Netflix
Также Netflix назвал сериалы, которые пользователи посмотрели как минимум на 70%. На первом места — «Очень странные дела» (третий сезон), на втором — «Академия „Амбрелла“» (первый сезон), на третьем — «Бумажный дом» (третий сезон), на четвертом — «Ты» (первый сезон) и на пятом первый сезон «Полового воспитания».
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Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. В тройке - «Ведьмак», который снимали в Польше, «Бумажный дом», производства испанской студии, и...
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