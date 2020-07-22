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Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

22.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей 21 июля были в центре внимания главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

Игорь Сергеенко с рабочей поездкой был в Слониме. Первой точкой стала камвольно-прядильная фабрика. Производство ориентировано на экспорт в страны Евразийского союза, прежде всего в Россию. Рынок легкой промышленности у соседей огромный и насыщенный – приходится конкурировать и с местными и с азиатскими компаниями. В планах – покорить европейский, тем самым открыть новые рынки сбыта. Но для этого сначала провести модернизацию.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

Сергей Самокиш, директор ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»:
Мы сейчас работаем над тем, чтобы наша пряжа стала на уровень мировых стандартов, чтобы можно было продавать нашу пряжу на европейский рынок. Два года назад нами была отработана технология при помощи итальянских технологов. К нам два раза приезжали итальянские технологи, поработали по неделе каждый раз. В результате мы получили ту пряжу, которая им понравилась.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

Ситуация не только на предприятии, но и во всем городе стала центральной темой общения Игоря Сергеенко с коллективом. Работники просили отремонтировать инфекционное отделение больницы и улучшить транспортное сообщение с отдаленными от центра районами.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

О благоустройстве и не только продолжили говорить и на картонно-бумажном заводе. Ему, к слову, уже более двух веков. «Альбертин» чувствует себя уверенно – все благодаря диверсификации поставок. Во время пандемии производство не останавливали: здесь работали круглосуточно, в три смены. По итогам года выручка должна увеличиться по сравнению с прошлым. И это пример для других. Именно благодаря таким предприятиям и их вкладу в местный бюджет город может развиваться.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Здесь, конечно, требуется помощь государства, требуется помощь концерна «Беллегпром» по тем проектам, которые у них есть. Предприятие должно развиваться, предприятию всего 43 года. Этому предприятию более 200 лет.

Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?

Игорь Сергеенко рассказал, что был в Слониме больше 10 лет назад. За это время город сильно изменился в лучшую сторону. В планах и новые проекты: совсем скоро для жителей построят современный оздоровительный комплекс.

Люди в материале: Сергей Самокиш, Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей 21 июля были в...
 
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