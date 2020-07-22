|
Игорь Сергеенко посетил Слоним. О чём говорил с коллективами предприятий?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей 21 июля были в центре внимания главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Сергеенко с рабочей поездкой был в Слониме. Первой точкой стала камвольно-прядильная фабрика. Производство ориентировано на экспорт в страны Евразийского союза, прежде всего в Россию. Рынок легкой промышленности у соседей огромный и насыщенный – приходится конкурировать и с местными и с азиатскими компаниями. В планах – покорить европейский, тем самым открыть новые рынки сбыта. Но для этого сначала провести модернизацию.
Сергей Самокиш, директор ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»:
Ситуация не только на предприятии, но и во всем городе стала центральной темой общения Игоря Сергеенко с коллективом. Работники просили отремонтировать инфекционное отделение больницы и улучшить транспортное сообщение с отдаленными от центра районами.
О благоустройстве и не только продолжили говорить и на картонно-бумажном заводе. Ему, к слову, уже более двух веков. «Альбертин» чувствует себя уверенно – все благодаря диверсификации поставок. Во время пандемии производство не останавливали: здесь работали круглосуточно, в три смены. По итогам года выручка должна увеличиться по сравнению с прошлым. И это пример для других. Именно благодаря таким предприятиям и их вкладу в местный бюджет город может развиваться.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Игорь Сергеенко рассказал, что был в Слониме больше 10 лет назад. За это время город сильно изменился в лучшую сторону. В планах и новые проекты: совсем скоро для жителей построят современный оздоровительный комплекс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей 21 июля были в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)