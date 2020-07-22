Обзор финансовых событий первой половины июля 2020 года

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Республики Беларусь

БПС-Сбербанк ввел безлимитные рублевые платежи для бизнеса

БПС-Сбербанк поддержит бизнес безлимитом на платежи в белорусских рублях и отменой комиссии за прием наличных. Такие возможности получат юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии текущего (расчетного) счета в банке.

Беларусбанк и Cardsmobile запустили сервис бесконтактных платежей для смартфонов Кошелёк Pay

В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Первыми воспользоваться сервисом смогут клиенты Беларусбанка. Банк получил права на эксклюзивную представленность в течение 3 месяцев. Сервис доступен для держателей карточек Mastercard, Maestro и кобейджинговых карточек Maestro Беларусбанка.

Банк Дабрабыт открыл физлицам доступ к валютным торгам с любыми объемами

Банк Дабрабыт предоставил физлицам возможность совершать валютно-обменные операции на бесплатной торговой онлайн-площадке. Это позволяет продавать и покупать валюту в любом объеме (от 1 доллара или евро) по котировкам, которые выгоднее курсов в обменных пунктах и офисах банков, сообщили в банке.

Фото: Банк Дабрабыт

В Беларуси появилась карта с кешбэком в 40%

РРБ-Банк запустил новый карточный продукт для физических лиц — дебетовую карту Visa Classic Rewards CashUBack (CUB). Основная особенность карты в том, что с ее помощью можно возвращать до 40% от стоимости покупок, совершенных у партнеров кешбэк-сервиса CashUBack. Среди партнеров кешбэк-сервиса вы найдете популярные онлайн- и офлайн-магазины: 21 век, AliExpress, 5 элемент, Буслик, 7 карат, Gipermall и многие другие.

В Беларуси запущен сервис Кошелёк Pay для владельцев смартфонов Huawei и Honor

Сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay стал доступен в Беларуси владельцам смартфонов Huawei и Honor в Беларуси, которые являются держателями карт Беларусбанка. Сервис работает в приложении «Кошелёк», разработанным петербургской технологической компании Cardsmobile. «Кошелёк» будет предустановлен на всех новых смартфонах компании Huawei, представленных на белорусском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелёк» доступна пользователям с 30 июня.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Росбанк провел сделку с клиентом из Сингапура полностью онлайн

Росбанк расширяет возможности дистанционного ипотечного кредитования: филиал «Росбанк Дом» провел онлайн-сделку по оформлению ипотеки с клиентом, постоянно проживающим в Юго-Восточной Азии.

Выдача кредита на строящееся в России жилье прошла полностью дистанционно, без визита заёмщика в офис или представителей банка к клиенту.

Фото: Myfin.by

TalkBank запускает переводы по номеру телефона в мессенджерах

Транскапиталбанк присоединился к сервису переводов по номеру телефона Visa. В рамках запуска сервиса партнер банка — TalkBank — дополнительно реализует возможность перевода по номеру телефона в мессенджерах. Это означает, что переводы будут доступны без использования банковских приложений — при общении с чат-ботом.

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Сбербанк и Visa запустили в кафе оплату по взгляду

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Сбербанк и Visa запускают в сети кафе Prime возможность оплачивать товары с помощью биометрии через камеру терминала. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк Онлайн», банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime, оснащенном терминалом распознавания биометрии. После активации функции «оплата по биометрии» на POS-терминале покупатель сможет оплатить напитки и еду одним взглядом в камеру.

Новости платежных систем

Apple Pay начнет поддерживать платежи по QR-коду

Официально зарегистрированным iOS-разработчикам накануне стала доступна уже вторая бета-версия операционной системы iOS 14, на которую Apple намерена перевести все актуальные модели iPhone осенью этого года.

Юнистрим предложил клиентам переводы на карты ЭЛКАРТ

Граждане Кыргызстана теперь смогут получать международные переводы Юнистрим прямо на карты национальной платёжной системы ЭЛКАРТ, выпущенные любым банком страны. Эту услугу Юнистрим предоставляет совместно со своим партнёром в Кыргызстане — ОАО «Дос-Кредобанк». Средства зачисляются на счёт моментально, а комиссия за перевод составляет 0%.

НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии

Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии. Банкиры считают, что благодаря низким тарифам и отсутствию двойной конвертации средств она может потеснить на этом рынке старых игроков. Впрочем, традиционные системы трансграничных переводов не собираются сдаваться, указывая на низкие собственные комиссии, а также обращая внимание на услуги по снятию наличных из банкоматов, которые могут не учитываться в предложениях платежных систем.

JCB расширяет сеть торгового эквайринга в сотрудничестве с 3C Payment в Испании

Партнерство с 3C Payment расширяет сеть приема карт JCB в Испании и способствует достижению цели платежной системы по расширению сети приема в мире, которая включает в себя 34 миллиона торговых партнеров, а также по предоставлению уникальных и комфортных условий оплаты покупок 140 миллионам держателям карт.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк : Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75 процента годовых

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7 до 6,75 процента годовых.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.