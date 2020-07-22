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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте сыщики задержали подозреваемого в краже денег Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. В понедельник вечером в милицию обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она...

Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. В понедельник вечером в милицию обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она живет последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов США и около 6 тысяч евро. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам в эту же ночь в одном из городских казино задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний россиянин, житель Архангельской области. Возбуждено уголовное дело. Были ли знакомы подозреваемый и жертва, история умалчивает.