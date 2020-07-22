Все новости региона в одном Telegram-канале

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22.07.2020 08:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оперативно о важном. На какой стадии находится строительство знаковых объектов или какой район ждёт обновление? Быть в курсе всех новостей теперь могут жители Бреста.  

О событиях сообщает Telegram-канал мэра города. Такая форма оказалась популярной – за четыре дня больше трёх тысяч подписчиков. Официальный канал, по мнению чиновника, это прямая связь с жителями и возможность делиться достоверной информацией.

Из актуальных тем – замена самой старой канализационной сети, ситуация с пандемией, оборудование площадок для мусорных контейнеров. Публикации сопровождаются видео. Немало просмотров набрали и личные темы – в Telegram мэр рассказал, как следит за здоровьем после перенесённой пневмонии.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Оперативно о важном. На какой стадии находится строительство знаковых объектов или какой район ждёт обновление? Быть в курсе всех новостей теперь могут жители...
 
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