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Лебедько о выборах: Все еще впереди

22.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам политика, особенность нынешней президентской кампании в Беларуси – самоорганизация протестного движения.


Иллюстрация / REUTERS 

В случае победы на выборах 9 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые не будет иметь легитимности внутри страны.

Такое мнение «Обозревателю» выразил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. 

"Особенность этой избирательной кампании в том, что Лукашенко не входил в тройку самых популярных участников", – отметил оппозиционер. "Если бы у нас были выборы, к сожалению, у нас этого нет, и мы употребляем слова "политическая избирательная кампания", то Лукашенко проигрывал бы и Бабарико, и Цепкалу, и Тихановскому", – заверил он. 

По словам Лебедько, еще одна из особенностей нынешней президентской кампании в Беларуси – самоорганизация протестного движения. Несмотря на то, что ни одна оппозиционная политическая сила не призвала граждан к протестам из-за отказа в регистрации "тяжеловесов" кампании, "люди вышли сами". 


"Я думаю, все еще впереди. Даже если штабы не могут непосредственно призывать к улице, Лукашенко уже сделал, чтобы эта улица имела место быть. Потому что многие рассматривают это как гражданский долг", – подчеркнул Лебедько.

"9 августа ничего не решится. Лукашенко, скорее всего, в шестой раз назначит себя президентом, но впервые он не будет иметь внутренней легитимности. Большинство граждан не признает его как президента. Противостояние однозначно будет продолжаться", – спрогнозировал оппозиционер. 

Напомним, 15 июля в Беларуси во время протестов против отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цапкала задержали более 300 человек.
 
 
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По словам политика, особенность нынешней президентской кампании в Беларуси – самоорганизация протестного движения.
 
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