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В Несвиже инспекторы привезли авто пьяного подростка на штрафстоянку, которую приехал открывать пьяный сторож

22.07.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Необычная история произошла в Несвиже. Сначала сотрудники ГАИ остановили 17-летнего парня за рулем "Фольксвагена". Выяснилось, что он ехал домой после встречи с друзьями. Алкотестер показал, что подросток пьян, поэтому инспекторы составили на него протоколы за езду пьяным и без прав, а автомобиль повезли на штрафстоянку. Открывать ворота приехал сторож на личном автомобиле, и оказалось, что он тоже пьян - это подтвердили приборы. В отношении сторожа также составили протокол за пьяную езду. Что ж, вечер действительно не задался.
 
 
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Необычная история произошла в Несвиже. Сначала сотрудники ГАИ остановили 17-летнего парня за рулем "Фольксвагена". Выяснилось, что он ехал домой после встречи с...
 
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