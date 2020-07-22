Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Несвиже инспекторы привезли авто пьяного подростка на штрафстоянку, которую приехал открывать пьяный сторож Необычная история произошла в Несвиже. Сначала сотрудники ГАИ остановили 17-летнего парня за рулем "Фольксвагена". Выяснилось, что он ехал домой после встречи с...

Необычная история произошла в Несвиже. Сначала сотрудники ГАИ остановили 17-летнего парня за рулем "Фольксвагена". Выяснилось, что он ехал домой после встречи с друзьями. Алкотестер показал, что подросток пьян, поэтому инспекторы составили на него протоколы за езду пьяным и без прав, а автомобиль повезли на штрафстоянку. Открывать ворота приехал сторож на личном автомобиле, и оказалось, что он тоже пьян - это подтвердили приборы. В отношении сторожа также составили протокол за пьяную езду. Что ж, вечер действительно не задался.