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В Могилеве следователи устанавливают личность мужчины, который рассчитался чужой картой в магазине

22.07.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве следователи устанавливают личность мужчины, который рассчитался чужой картой в магазине. Инцидент произошел в прошлом году, в ноябре 2019, в одном из торговых павильонов города. Подозреваемый попал на камеру наблюдения, когда расплачивался на кассе. Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники. В случае если вы обладаете какой-либо информацией о личности данного гражданина, просьба сообщить правоохранителям по телефону: /044/ 551 09 10. 
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве следователи устанавливают личность мужчины, который рассчитался чужой картой в магазине. Инцидент произошел в прошлом году, в ноябре 2019, в одном из...
 
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