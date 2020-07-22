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В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком

22.07.2020 09:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 21 июля в Ошмянском районе двух детей засыпало песком.

Как сообщает Следственный комитет, 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри котлована. Он был образован в результате забора песка местными жителями. Пока дети находились в яме, обрушился грунт.

В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком
Фото: Следственный комитет 

Прибывшие сотрудники МЧС извлекли детей, однако спасти их не удалось. Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Выясняются все детали случившегося.

Несколькими неделями ранее в Минске погиб 3-летний ребёнок. Он выпал из окна с высоты пятого этажа – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 21 июля в Ошмянском районе двух детей засыпало песком. Как сообщает Следственный комитет, 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри...
 
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