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В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 21 июля в Ошмянском районе двух детей засыпало песком.
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Прибывшие сотрудники МЧС извлекли детей, однако спасти их не удалось. Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Выясняются все детали случившегося.
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Новости Беларуси. Вечером 21 июля в Ошмянском районе двух детей засыпало песком. Как сообщает Следственный комитет, 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри...
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