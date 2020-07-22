Встречайте! Новое шоу о путешествиях по местам Беларуси, от которых захватывает дух

Источник материала: KYKY

На видеосервисе VOKA выходит новое трэвел-шоу «Поехали!». За шесть серий ведущие – Артем и Таис Рыбакины – покажут зрителям туристические маршруты по Беларуси, чтобы все убедились, что у нас тоже есть где отдохнуть и что посмотреть. Все это с юмором и шутливыми спорами.

В первом выпуске ведущие отправились в трип по Гродненской области, посетили исторические места и живописный Августовский канал. Второй выпуск – про путешествие по самым интересным и неожиданным местам Могилевской области.

За два дня семья Рыбакиных успела объехать все главные достопримечательности, которые можно найти на востоке Беларуси: Бобруйскую крепость 19 века, ставшую в наши дни популярным местом киносъемок и туристических экскурсий, живописное Чигиринское водохранилище и этнографическую деревню ремесленников под Могилевом. Там Артем не упустил возможности и сел за ткацкий станок, научился ковать, а в гончарной мастерской повторил вместе с Таис сцену из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур.

В Могилеве ведущие продолжили практиковаться в актерском мастерстве, устроив шутливую ссору в стиле Отелло и Дездемоны на сцене Могилевского драмтеатра. А на берегу озера Хотомле рассказывали друг другу легенды о затопленных деревнях, чудодейственной воде и древних метеоритах. Перед возвращением в Минск Артем и Таис Рыбакины попытались найти на Николаевских прудах место, где живут русалки.

Присоединиться к просмотру трэвел-шоу «Поехали!» можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA с любого устройства и в сети любого оператора. Трэвел-шоу доступно к просмотру бесплатно (необходима только авторизация) и даже из любой точки мира.

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VOKA – это видеосервис, где каждый найдет что-то интересное для себя: фильмы и сериалы в HD-качестве, без рекламы, более 140 ТВ-каналов, новинки сериалов одновременно со всем миром, live-трансляции концертов, спортивных матчей, контент собственного производства, а также удобные рекомендации фильмов и сериалов по жанрам, настроению и новинкам.

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