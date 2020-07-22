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Встречайте! Новое шоу о путешествиях по местам Беларуси, от которых захватывает дух
Источник материала: KYKY>
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За два дня семья Рыбакиных успела объехать все главные достопримечательности, которые можно найти на востоке Беларуси: Бобруйскую крепость 19 века, ставшую в наши дни популярным местом киносъемок и туристических экскурсий, живописное Чигиринское водохранилище и этнографическую деревню ремесленников под Могилевом. Там Артем не упустил возможности и сел за ткацкий станок, научился ковать, а в гончарной мастерской повторил вместе с Таис сцену из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур.
В Могилеве ведущие продолжили практиковаться в актерском мастерстве, устроив шутливую ссору в стиле Отелло и Дездемоны на сцене Могилевского драмтеатра. А на берегу озера Хотомле рассказывали друг другу легенды о затопленных деревнях, чудодейственной воде и древних метеоритах. Перед возвращением в Минск Артем и Таис Рыбакины попытались найти на Николаевских прудах место, где живут русалки.
Присоединиться к просмотру трэвел-шоу «Поехали!» можно на сайте
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На видеосервисе VOKA выходит новое трэвел-шоу «Поехали!». За шесть серий ведущие – Артем и Таис Рыбакины – покажут зрителям туристические маршруты по Беларуси,...
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