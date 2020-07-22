|
Двух детей насмерть засыпало песком в Ошмянском районе. Новые подробности трагедии
Источник материала: ОНТ
Двух мальчиков на окраине агрогородка Гольшаны Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.
Инцидент произошел вечером 21 июля. 11-летний и 12-летний мальчики (один из Молодечно, а второй из Ошмян) приехали в гости к бабушке. Рядом с ее домом находился небольшой карьер, в котором сельчане для собственных нужд брали песок. Дети решили выкопать там нишу. В тот момент, когда мальчики находились внутри раскопа, и произошло обрушение грунта. В результате детей засыпало песком.
Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли детей, однако спасти их уже не удалось.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Следственный комитет Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух мальчиков на окраине агрогородка Гольшаны Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram. Инцидент произошел вечером 21...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)