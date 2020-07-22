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Двух детей насмерть засыпало песком в Ошмянском районе. Новые подробности трагедии

22.07.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двух детей насмерть засыпало песком в Ошмянском районе. Новые подробности трагедии

Двух мальчиков на окраине агрогородка Гольшаны Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.

Инцидент произошел вечером 21 июля. 11-летний и 12-летний мальчики (один из Молодечно, а второй из Ошмян) приехали в гости к бабушке. Рядом с ее домом находился небольшой карьер, в котором сельчане для собственных нужд брали песок. Дети решили выкопать там нишу. В тот момент, когда мальчики находились внутри раскопа, и произошло обрушение грунта. В результате детей засыпало песком.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли детей, однако спасти их уже не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Все обстоятельства произошедшего уточняются. 

Фото: Следственный комитет Беларуси


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Двух мальчиков на окраине агрогородка Гольшаны Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram. Инцидент произошел вечером 21...
 
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