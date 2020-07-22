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Свои среди чужих: история переезда коренных москвичей в Ганцевичский район

22.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Три года назад «СП» уже рассказывало своим читателям об этой семейной паре, мигрирующей из России в Беларусь («Из края вечной мерзлоты – в Начь»). Оправдались ли ожидания пенсионеров, сбылись ли их мечты и смогли ли стать Мелешкины в деревне своими среди чужих?

Свои среди чужих: история переезда коренных москвичей в Ганцевичский район

Молодых москвичей Марину и Александра Мелешкиных несколько десятков лет тому судьба забросила на самый север России – в Игарку (город в Туруханском районе Красноярского края). В советское время город активно развивался, и ему нужны были рабочие руки. Тридцать лет супруги проработали в сфере ЖКХ: Александр Григорьевич – бригадиром на центральной отопительной котельной, а Марина Александровна – там же вахтером. В Заполярье условия жизни более чем суровые, поэтому ближе к пенсионному возрасту супруги стали задумываться о смене места жительства. Но никто и подумать не мог, что это будет малонаселенное местечко на Ганцевщине – деревня Начь.

Не побоялись и – рванули!

После выхода на пенсию Мелешкины в крае вечной мерзлоты оставаться не хотели. Но и к морю они не рвались: резкая смена климата могла плохо сказаться на здоровье. Марина Александровна и Александр Григорьевич мечтали о своем домике в тихой деревушке. Стали присматривать варианты покупки нового жилья на просторах интернета. В России деревни вымирают, по словам супругов, поэтому пустующие дома и безлюдье их там не привлекли. Однажды кто-то из знакомых подсказал присмотреться к соседней Беларуси: климат отличный, люди дружелюбные и отзывчивые, города и деревни чистые, а воздух какой!

– В Игарке мы за копейки продали жилье и переехали к родственникам в Москву. Пока подыскивали варианты переезда, родные и знакомые чуть ли не каждый день отговаривали нас от этой идеи. Мол, зачем вам, пенсионерам, куда-то переезжать, да еще и так далеко от детей? Оставайтесь в Москве, – вспоминает Марина Мелешкина. – Мы же решительно настаивали на своем. Исколесили всю Беларусь: сначала искали дом поближе к границе, чтобы и к родственникам почаще приезжать, и удобно было пенсионные карты менять. Но как только приезжали в деревни Витебской и Могилевской областей, чтобы посмотреть тот или иной участок, узнавали, что его уже продали. А потом начали искать жилье по всей стране. Самой последней надеждой была Брестская область. И когда приехали на Ганцевщину, в Начь, обомлели. Здесь было и есть все, что мы так усердно искали: дом на окраине деревни с хорошим приусадебным участком, рядом лес, речка и озеро.

В местную природу супруги влюбились с первого взгляда. Сразу поняли, что именно здесь хотят жить. И Мелешкины быстро освоились, ведь на помощь к незнакомым людям пришли приветливые и отзывчивые односельчане. 

    «До сих пор не понимаю диалект»

Вот уже шесть лет прошло, как Александр Григорьевич и Марина Александровна переступили порог своего нового дома в небольшой деревне вблизи водохранилища Локтыши. В то время дом пустовал около четырех лет, поэтому имел удручающий вид: старый покосившийся забор, заброшенный двор. Однако здание было построено недавно, да и сам дом, складывалось впечатление, будто ждал своих хозяев. В общем, понравился он супругам и месторасположением, и планировкой.

– Нам пришлось внутри все капитально отремонтировать. Мы практически полностью выровняли потолки и стены, утеплили жилище, сделали добротный ремонт. Денег ушло немерено. Зато теперь живем в уютном современном доме, ничуть не уступающем городской квартире со всеми удобствами, – отмечает Марина Александровна. – Это сейчас у нас за окном футбольное поле, а раньше на этом месте были грядки, на которых виднелись баклажаны, цветная капуста да разная зелень. Что скрывать, тяжело смотреть за огородом. Ведь в деревне помимо этого нужно и дров наколоть, и двор обкосить… Спустя несколько сезонов активных заготовок на зиму поняли, что с огородом – игра не стоит свеч. В последнее время покупаем все у местных бабушек, которые готовы просто так отдать свои кабачки, помидоры, зелень: мол, все равно пропадает. И раз в неделю ездим на рынок в Ганцевичи.

Столько лет здесь живу, а до сих пор не понимаю некоторые слова местных. Первый раз, как пришла в магазин, мне продавец говорит: «Пачакай трохі». Я в недоумении переспросила, что это значит. Отвечает с улыбкой: «Подожди». Не стесняюсь и сейчас попросить перевести непонятные для меня слова.

От северной Игарки пенсионеров разделяют тысячи километров. Возвращаться туда они не планируют. Некогда в городе, где семья прожила большую часть своей   жизни, был и морской порт, и лесопильный комбинат, а население превышало 25 тысяч. Знакомые, с которыми сейчас созваниваются мигранты, отмечают, что там переживают не лучшие времена: осталось одно действующее предприятие – ЖКХ, благо есть охота и рыбалка. 

– Социальная разруха наступала там уже в 1990-е. Тогда кто-то уехал поближе к морю, кто-то в другие города необъятной России, а мы вот к вам. Сейчас в Игарке осталось всего около 4 тыс. людей, – говорит Александр Григорьевич. – К слову, мы прежде чем переехать в Беларусь, побывали во многих музеях и замках страны, познакомились с белорусским бытом. Увлекательное зрелище! 

Свои среди чужих

Размеренный деревенский ритм жизни пришелся по душе Александру Григорьевичу и Марине Александровне. Наслушавшись рассказов о прекрасной синеокой, неудивительно, что пять лет назад в Беларусь перебралась и их дочь. Не погостить, а навсегда. До этого Юлия несколько лет трудилась в родной Игарке, а однажды по примеру родителей решила также кардинально изменить свою жизнь. Сначала семья остановилась в Городее. Юлия устроилась дояркой в местное хозяйство, а ее муж – забойщиком скота. Познав непосильный сельский труд, через пару месяцев уволились. Перебрались в Барановичи, где Юлия до ухода во второй декретный отпуск работала буфетчицей, а муж ее трудился на строительстве белорусской атомной электростанции.

– Но и там зять проработал недолго. Денег, чтобы содержать семью, не хватало. Подыскал работу в Санкт-Петербурге. Вот и ездит туда периодически на заработки. В Питере, к слову, работает и наш сын Григорий. Пару раз в год мы бываем в России, но больше недели там не задерживаемся: скучаем по своему домику в Начи и прекрасным пейзажам белорусской деревни, – делится Марина Александровна.

Александр и Марина Мелешкины не скрывают восторга, рассказывая о том, как им живется в сельской местности, где они уже стали своими. Чистота, тишина, доброжелательные люди вокруг – самое главное для них сейчас. Иной раз, признаются супруги, они так переживают за страну, в которой живут, и от души гордятся ее достижениями, что нет сомнений: Беларусь – их родной дом.

Дарья ЗАНЬКО

Фото из семейного архива Мелешкиных.

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Три года назад «СП» уже рассказывало своим читателям об этой семейной паре, мигрирующей из России в Беларусь («Из края вечной
 
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