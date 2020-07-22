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Ученые рассказали, как насытить организм «белком долголетия»

22.07.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали, как насытить организм «белком долголетия»

Ученые Сибирского федерального университета провели исследование, на основе которого выявили, что диета на основе гречки оказывает уникальное оздоровительное действие на организм млекопитающих. По их словам, Употребление гречки значительно увеличивает уровень «белка долголетия» SIRT1 и оказывает целый ряд других позитивных эффектов. Результаты исследования опубликовали в Journal of Cereal Science.

Сиртуины — обширное семейство белков, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Белок SIRT1 входит в это семейство и участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе и в регулировании процессов старения. По словам ученых, высокий уровень SIRT1 способен замедлять старение и повышать стрессоустойчивость организма.

Как объяснили ученые, чем меньше калорий мы потребляем, тем больше «белка долголетия» вырабатывает организм. Голодание запускает процессы «ремонта» клеток, которые увеличивают их срок жизни. Однако эксперты уверены: периодическое недоедание во имя здоровья благоприятно не для всех. 

Гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм человека использует для производства собственных белков. Также растение содержит много витаминов группы B, которые отвечают за здоровье нервной, кровеносной и иммунной систем. А большое количество клетчатки отвечает за чувство сытости.

Ученые СФУ отметили, что, в отличие от голодания, употребление гречки даже в больших количествах не вызовет чрезмерную выработку SIRT1, а, следовательно, не приведет к опасному для организма побочному эффекту такого «перепроизводства» — окислительному стрессу.

Фото: pixabay


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Ученые Сибирского федерального университета провели исследование, на основе которого выявили, что диета на основе гречки оказывает уникальное оздоровительное...
 
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