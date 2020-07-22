Россияне возвращались через Беларусь домой из Чехии и везли с собой марихуану и пистолет

Источник материала: Виртуальный Брест

20 июля в автодорожном пункте пропуска «Брест» в ходе пограничного контроля следующего на въезд в Беларусь автомобиля «Фольксваген» с помощью двух служебных собак были обнаружены 54 пакетика с веществами, предположительно содержащими наркотические средства и травматический пистолет с 3 патронами.





В ходе разбирательств выяснилось, что водитель автомобиля и его супруга являются гражданами России, которые возвращались на постоянное место жительство через Беларусь из Чехии.





Вещества и пистолет были изъяты для проведения экспертизы. Один из пакетов сразу показал наличие марихуаны.





В отношении граждан Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.328-1 УК Республики Беларусь (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.