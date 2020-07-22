10 причин не голосовать за Лукашенко

Ежедневник » вывел 10 основных причин, изменившейся в Беларуси предвыборной ситуации. За последние 25 лет многие белорусы просто не ходили голосовать на выборы. Не важно на какие, так как смысла все равно не было. Но в этом году многие решили обязательно пойти. Не потому, что появилась надежда, хотя отчасти и от этого, а потому, что причин появилось много. Проголосовать, как нужно. Из того, что сегодня обсуждают люди, «» вывел 10 основных причин, изменившейся в Беларуси предвыборной ситуации.





26 лет более чем достаточно!

Александр Лукашенко руководит страной уже 26 лет. Если он и сейчас останется у власти, то с учетом нового срока, будет руководить аж 31 год. Иными словами, он побьет даже рекорд Сталина! Людям это определенно не нравится. Кроме того, 26 лет вполне достаточно для того, чтобы показать все, на что способен. Больше Александру Лукашенко просто нечего показать своему народу.





Хотим друзей, а не врагов

На протяжении всех 26 лет, что Александр Лукашенко находится у власти, он усиленно эксплуатирует образ врагов, которые окружили Беларусь и почему-то хотят ее уничтожить, «обуть нас в лапти», как говорит сейчас Лукашенко. При этом, по странной причине, чаще всего образ врага формируется из самого ближайшего друга – России. А чтобы совсем уж стало страшно, внутри Лукашенко формировал врагов еще больше.





Во всех странах выборы президента – это просто выборы. Да со скандалами, но не более. У нас же почему-то каждые выборы – это борьба за выживание. Или победит Лукашенко или сгинем «как швед под Полтавой», другого не дано.





Долгое время люди это проглатывали: платили налоги для огромной армии и ее перевооружения, чтобы можно было нанести врагу неприемлемый урон; кормили огромный штат правоохранителей и спецслужб, чтобы бороться с внутренними врагами; отказывались от своих свобод ради блага страны; мирились с исполнительными судами, которые опять же были нужны для борьбы с врагами…





Можно перечислять очень долго, поскольку на пути поиска врагов Лукашенко заходит все дальше и дальше. Но люди начали понимать, что плох тот руководитель, у которого кругом одни враги.





Если глава государства, который на каждом шагу ставит себе в заслугу сохранение мира в стране, тем не менее не умеет дружить и постоянно со всеми враждует, то грош цена такому президенту. При этом Лукашенко так до сих пор и не предоставил никакого внятного объяснения, почему все так стремятся нас уничтожить.





Нельзя ведь и в самом деле считать, что все кругом на нас взъелись потому, что мы имеем свое мнение. В общем, людям надоело жить в окружении врагов, они хотят, как весь цивилизованный мир, жить в окружении друзей.





Никто кроме

Люди могли понять, когда 5, 10, 15 лет никто кроме Александра Лукашенко не мог вести страну к светлому будущему и защищать от всех врагов – внешних и внутренних. При этом сам президент постоянно говорил, что его должность – это тяжкий крест, который ему приходится нести ради блага страны.





И вот прошло уже 26 лет и люди начинают задаваться вопросом, почему за это время глава государства не смог подготовить себе достойную замену. Почему в стране, которой он так умело руководил, не выросло ни одного достойного лидера, который мог бы принять эстафету?





Тут одно из двух: либо вся страна у нас такая никудышная, либо руководитель. А поскольку все не могут быть плохими, то люди все больше склоняются ко второму варианту.









Без доверия

Четвертая причина, в принципе, вытекает из третьей. Понятно, что в стране можно найти порядочного, честного и принципиального человека, который мог бы стать достойным лидером. Но Лукашенко не примет ни одного из вариантов просто потому, что не доверяет никому, кроме самого себя. Это теперь стало очевидно всем.





Даже если бы глава администрации президента и премьер-министр выдвинули свои кандидатуры на пост главы государства, совершенно очевидно, что они сразу бы стали «хряками» и предателями, желающими развалить страну.





Недоверие даже к своему ближайшему окружению – это еще одна причина, почему сторонники Лукашенко начали отворачиваться от него.





Без уважения

Когда Александр Лукашенко впервые баллотировался на пост президента и потом, позже, в обществе активно обсуждался случай, когда он, будучи директором совхоза, избил пьяного тракториста (по версии самого Лукашенко, взял за грудки и швырнул).





Интеллигентная оппозиция надеялась, что народ не примет такого руководителя. Но народ принял, поскольку именно такой руководитель тогда и был нужен. Поэтому народ рукоплескал, когда Лукашенко грубо выгонял то одного, то другого министра, унижая их перед камерами.





Если бы пинком под зад выгонял, народ рукоплескал бы еще больше. Тогда мало кто бывал за границей и мало кто понимал, что может быть и должно быть по-другому.





Но прошло время, сменилось поколение, которое стало значительно более образованным, чем предыдущее. Да и старое поколение тоже стало другим. И сегодня многие люди, которые еще вчера рукоплескали грубому лидеру, ужасаются его повадкам, этому его грубому «ты», «хряку» и другим подобным выпадам.





Даже когда врагов президент оскорбляет, у людей теперь это вызывает только отторжение. Если человек не уважает других людей, то почему они должны его уважать? Они должны его уважать за то, что он не интересуется их мнением? Или может быть его стоит уважать из страха? За что в принципе уважать, если он сам не проявляет уважения? Люди задаются этими вопросами и не находят ответов.





Без перспективы

Когда люди видели перспективу, когда доходы населения росли и экономика пусть и медленно, но все же тоже росла, когда Россия подпитывала нас своими ресурсами, люди видели какую-то перспективу для себя и своих близких. И поэтому они закрывали глаза на очень многое.





Но потом пришел первый, второй, третий кризисы… Россия начала больше заботиться о своей экономике, чем о белорусской и стала чаще превращаться во врага. И у людей исчезла перспектива. Они больше не видят ее для себя и своих близких.





И в этой ситуации слова президента, что нужно просто больше работать, вызывают лишь раздражение. И люди уже не хотят закрывать глаза на то, что им не нравится. Больше нет причин.





Без правовой защиты

Раньше, когда люди реально не сталкивались с прелестями белорусской правой системы, очень мало кого волновали права человека. Это понятие ассоциировалось с чем-то оппозиционным, с врагами президента и нашей страны. Но за 26 лет очень много людей столкнулись с правовым беспределом белорусской системы. И теперь даже для традиционного электората Лукашенко слова «права человека» перестали быть пустыми.





Практически в стране уже не осталось людей, у которых не было бы знакомых или родственников, пострадавших от творящегося в стране правового беспредела. Не важно, на улице кого-то схватили в очереди или по коррупционному обвинению, но людям теперь нужна правовая защита, нужны гарантии, что никого не бросят в автозак или за решетку просто так, и что потом за это никто не станет отвечать.





Нужен независимый суд, который действительно объективно во всем разберется. И вот тут нынешнему президенту совершенно нечего предложить, поскольку независимый суд и правовая защита населения – это прямая угроза для него.





Не способен признавать ошибки

Александр Лукашенко правит страной 26 лет. Все прекрасно понимают, что непогрешимых людей не бывает. Помните: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Но между тем, Лукашенко всегда прав, всегда принимает правильные решения. А если в стране что-то идет не так, то в этом всегда виноват кто-то другой, или нерадивые чиновники, или враги.





Люди бы поняли, если бы глава государства признался в каких-то ключевых ошибках по управлению страны. Но не признается. И люди спрашивают, почему? Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, а президент делает столько много…





Больше не способен брать на себя ответственность

Эта причина, возможно несколько спорна, но ее следовало назвать. Хорошие руководители делегируют часть своих полномочий просто потому, что все самому нельзя вытянуть. Лукашенко делегирует не полномочия, а ответственность.





Он ставит очевидно невыполнимую задачу, и в результате получает причину снять фактически любого чиновника. В стране за последние 10 лет не было ни одного знакового проекта, ни одного задания, ни одной модернизации предприятия, которые были сделаны так, как планировалось. И всегда везде был виноват кто-то другой.







Нужен человек

Людям, как это было прежде, теперь не нужен просто президент с твердой рукой. Они хотят видеть человека на посту главы государства. Человека в полном смысле этого слова.





Александр Лукашенко очень много говорит о стране, о необходимости ее защиты от множества угроз. Но он ничего не говорит про себя. Раньше хоть что-то озвучивал, а теперь вообще ничего. Речь идет не о подробностях личной жизни, а про общечеловеческие качества президента, которые народу неизвестны.





Да, есть у президента свой огород, где он вместе с красивыми девушками картошку или арбузы собирает. Но за этим человек не виден. За этим виден глава государства, его подобранное окружение, но и только.





Еще видим часто сыновей главы государства, знаем, чем старшие занимаются. Но опять же, где тут человек Александр Лукашенко?





Ранее люди были привыкшие к тому, что о руководителях государства ничего неизвестно, но за 26 лет люди изменились, поэтому вопросы, которые ранее задавали только оппозиционеры, сейчас задают очень многие.