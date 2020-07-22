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В Минске мужчина арендовал каршеринговые авто, чтобы похитить инструменты и запасные колеса
Источник материала: Tut.by
В Минске милиционеры задержали мужчину, который похищал из каршеринговых авто запасные колеса и инструменты. Об этом
В милицию обратились представители службы каршеринга и сообщили, что из нескольких автомобилей были похищены наборы инструментов и запасные колеса. Оперативники установили, что кражи осуществлял 34-летний житель Минского района.
Выяснилось, что в начале июня мужчина, используя персональные данные своей родственницы, брал в аренду автомобили и похищал «запаски» и инструменты. Всего на территории столицы он совершил 7 краж. Общая сумма ущерба — более 2000 рублей.
Материалы проверки по данным фактам милиционеры передали в Следственный комитет.
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Всего на территории столицы он совершил 7 краж. Общая сумма ущерба - более 2000 рублей.
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