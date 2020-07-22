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Стартом новой уборочной кампании по традиции стал районный праздник «Зажинки»

22.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Впитавший жар солнечных лучей, умытый теплыми дождями, высушенный ласковыми летними ветрами… Спелый колос под тяжестью клонится к ногам. Вот он, символ плодородия земли Приднепровской, благополучия всей Быховщины!

Стартом новой уборочной кампании по традиции стал районный праздник «Зажинки»

Золото полей готово к уборке. Заждались хлеборобы, истосковались по штурвалам своих комбайнов. Кажется, только дай команду большегрузным машинам – и они мощным рокотом разорвут тишину размеренной сельской жизни. Самое время пополнять закрома щедротами земли-матушки!

Своеобразным стартом новой уборочной кампании по славной традиции стал районный праздник «Зажинки». На этот раз он прошел на землях ОАО «Новобыховский».

Окраина поля близ деревни Таймоново стала местом проведения мероприятия. Участники праздника – руководство района, руководители организаций и предприятий и, конечно, те, чьими руками «куется» продовольственная безопасность Быховщины, — комбайнеры.

Урожай нынче обещает быть богатым. Этому способствовала погода и, безусловно, уже проделанная работа аграриев и всех заинтересованных. Теперь выращенный хлеб нужно качественно и вовремя убрать. На это и ориентировал глава районной вертикали Дмитрий Мартинович, открывая «Зажинки». Явно в хорошем расположении духа, он с улыбкой обратился к собравшимся, отметив важность нынешней кампании по сбору урожая-2020.

Мастерство и опыт – качества, в полной мере присущие комбайнерам, их помощникам и водителям ОАО «Новобыховский». В самый напряженный для специалистов агропромышленного комплекса период они особенно понадобятся. Это подчеркнул руководитель названного хозяйства Сергей Кравцов.

«Зажинки» — мероприятие, богатое на обряды, звучные песни и добротные театрализованные постановки. Были они и на этот раз. Поспособствовали работники культуры созданию праздничного настроения у присутствующих!

Первый сжатый сноп, как своеобразный символ будущего щедрого урожая, вручен председателю райисполкома, комбайнеры от-ведали душистого хлеба и свежего кваса, а корабли полей наконец-то отправились бороздить их просторы. В добрый путь, аграрии!

…Уходящие к горизонту золотые поля сливаются с бесконечными голубыми просторами небес. Как же она прекрасна, наша малая родина! Сегодня на этой земле царят мир и покой, колосится хлеб, развиваются предприятия, подрастают дети. А со-всем недавно тут шли кровопролитные бои…

Урочище Гаминки, где некогда был поселок Могучий. Именно здесь расположены воинское захоронение, обелиск, которые посетили участники мероприятия во главе с Дмитрием Мартиновичем. Краткий экскурс в историю, связанную с памятным местом, провел главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Роман Галынский. Завершилось мероприятие возложением цветов и гирлянд.

Алеся Царева.

 
 
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Впитавший жар солнечных лучей, умытый теплыми дождями, высушенный ласковыми летними ветрами… Спелый колос под тяжестью клонится к ногам. Вот он,
 
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