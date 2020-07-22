Под «Натюрмортом» Пикассо обнаружили скрытое изображение

Источник материала: ОНТ

Под одной из абстрактных картин Пабло Пикассо выявили скрытое изображение – его обнаружили представители Чикагского института искусств, в котором и хранится полотно, сообщает телеканал МИР24 .

Ученые просветили картину испанского художника «Натюрморт» 1922 года рентгеновскими и инфракрасными лучами и обнаружили, что под верхними слоями краски скрывается другой рисунок. Там изображены кружка, кувшин и некий прямоугольный предмет, который похож на газету, также там увидели нечто похожее на столешницу или сиденье стула.





Дело в том, что Пикассо часто закрашивал изначальные изображения. Но, как правило, он сохранял некие фрагменты и потом включал их в последующую работу. А здесь художник поступил иначе. Он закрасил первичное изображение белой краской и затем создал совершенно другое абстрактное изображение.

Сомнений в том, что это изображение действительно принадлежит знаменитому художнику, нет. Так как аналогичная работа находится в Гетеборгском музее искусств в Швеции.

Фото: Institute of Chicago; iguana.ws





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