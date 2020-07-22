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VOKA проводит первый в Беларуси кибертурнир по Valorant
Источник материала: БДГ
Видеосервис VOKA и Белорусская федерация компьютерного спорта проведут первый в Беларуси турнир в новой популярной дисциплине Valorant. Участие бесплатное для всех желающих старше 16 лет. Регистрация на VOKA Valorant Championship началась 20 июля и закроется 27 июля.
Valorant – это командный тактический шутер, совмещающий в себе механики как классических, так и современных соревновательных дисциплин. Участники турнира поборются не только за звание первых в истории страны чемпионов в этом виде киберспорта, но и за денежный приз – 2000 рублей. Причем попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители.
Все игры пройдут онлайн и будут транслироваться в прямом эфире на VOKA: квалификационные – 27 июля, плей-офф – 2 августа. Зарегистрировать свою команду и узнать больше подробностей о турнире можно в официальной группе
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Видеосервис VOKA и Белорусская федерация компьютерного спорта проведут первый в Беларуси турнир в новой популярной дисциплине Valorant. Участие бесплатное для всех...
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