В 11 туре женского чемпионата Беларуси по футболу сыграны два матча

Источник материала: ОНТ

Продолжается женский чемпионат Беларуси по футболу. В 11-м туре были сыграны два матча.

Футболистки юниорской сборной Беларуси, составленной из игроков не старше 19-ти лет дали бой серебряному призёру прошлогоднего чемпионата «Зорке-БДУ». Матч завершился вничью – 1:1. А «Бобруйчанка» уверенно справилась с командой Брестского областного центра олимпийского резерва, победив со счётом 5:1. Сегодня в 11 туре сыграют лидеры турнирной таблицы. Футболистки «Динамо-БГУФК» примут на своём поле «Минск». Начало матча в 18:00. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны команды уже встречались. Дебютантки турнира, «Динамо» минимально обыграли «Минск» – 2:1. Благодаря этой победе команда Юрия Малеева опережает соперниц на три очка в турнирной таблице. Также сегодня в Гродно пройдёт поединок «Неман» – «Днепр-Могилёв». Начало встречи в 15:00.

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