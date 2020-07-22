Студентов будут включать в списки избирателей по месту постоянной регистрации

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Избирателей из числа учащихся и студентов будут включать в списки для голосования по постоянному месту жительства. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.





Изменения претерпит методическое пособие для избиркомов, которое регулирует порядок составления списков избирателей. Как пояснила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, оно принималось 20 апреля, когда еще была неизвестна дата выборов. Изначально предполагалось, что студентов очной формы обучения будут включать в список избирателей по временной регистрации - в общежитиях или по месту нахождения учебных учреждений. "Когда стала известна дата выборов, мы поняли, что в это время студенты будут находиться на каникулах у родителей, - сказала Елена Дмухайло. - Поэтому предлагается предусмотреть, что учащиеся, студенты очной формы обучения, которые зарегистрированы по месту пребывания в общежитиях или по месту нахождения учреждения образования, будут включаться в списки избирателей по своей регистрации по постоянному месту жительства. Это будет всем удобно".

Учреждения образования уже подготовили информацию об иногородних студентах. На ее основании их включат в списки для голосования по месту постоянного жительства и соответственно исключат из тех, что будут в общежитиях. Секретарь ЦИК уточнила, что изменения не коснутся студентов, которые работают в студотрядах и живут в общежитиях. Но таких избирателей немного. "Все остальные будут голосовать по месту постоянного проживания. Таким образом мы соблюдем требования ч.2 ст. 20 Избирательного кодекса о том, что избиратель должен быть включен в список только на одном участке для голосования", - подчеркнула Елена Дмухайло.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.