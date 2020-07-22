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7 советов эксперта, как выбрать подержанный автомобиль и сэкономить
Источник материала: ОНТ
Как выбрать автомобиль с пробегом, рассказал эксперт журнала «
Лучше всего, по словам Зиновьева, искать машину через официальный трейд-ин или у частных лиц. Эксперт посоветовал избегать мелких автосалонов, так как в этом случае наиболее высока вероятность столкнуться со скрученным пробегом.
Специалист отметил: не стоит доверять машинам, которые работали в такси.
Перед тем, как покупать авто, стоит внимательно ознакомиться с паспортом транспортного средства (ПТС), избегая дубликатов. Эксперт предупредил: дубликатами документов могут прикрывать сомнительное прошлое машины. «Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц», — указал он.
Проверять автомобиль стоит с диагностики кузова толщиномером. Также, отметил Зиновьев, каждую машину надо проверять на ходу.
Автор обратил внимание, что при покупке авто у частных лиц, не стоит доверять тем, кто говорит, что машину можно будет посмотреть через неделю или позже. Товар должен быть в наличии здесь и сейчас, иначе вас могут обмануть.
Кроме того, не стоит брать первый попавшийся вариант. Следует рассмотреть несколько вариантов и сравнить. «Это хлопотно, но усилия окупаются», — указал он.
Также эксперт рекомендовал избегать «экзотики» при покупке подержанного автомобиля.
Фото: pixabay
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Как выбрать автомобиль с пробегом, рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. Лучше всего, по словам Зиновьева, искать машину через официальный трейд-ин...
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