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«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Источник материала: ОНТ
С 1 августа на регулярных рейсах «Белавиа» изменятся условия покупки дополнительного багажа. Об этом авиакомпания
С августа при покупке услуги онлайн одновременно с билетом по тарифам Light и Promo ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа, а за каждое последующее – 40 евро.
При покупке дополнительного багажа онлайн уже после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составит 40 евро для всех тарифов.
На стойках регистрации и в офисах по продаже авиабилетов стоимость дополнительного багажа – 50 евро.
Услугу можно оформить онлайн не позднее, чем за 2 часа до вылета.
До 1 августа дополнительный багаж можно купить по старым правилам.
Фото: facebook / belavia
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С 1 августа на регулярных рейсах «Белавиа» изменятся условия покупки дополнительного багажа. Об этом авиакомпания информирует на своей официальной странице в...
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