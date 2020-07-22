«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа

Источник материала: ОНТ

С 1 августа на регулярных рейсах «Белавиа» изменятся условия покупки дополнительного багажа. Об этом авиакомпания информирует на своей официальной странице в Facebook.

С августа при покупке услуги онлайн одновременно с билетом по тарифам Light и Promo ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа, а за каждое последующее – 40 евро.

При покупке дополнительного багажа онлайн уже после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составит 40 евро для всех тарифов.

На стойках регистрации и в офисах по продаже авиабилетов стоимость дополнительного багажа – 50 евро.





Услугу можно оформить онлайн не позднее, чем за 2 часа до вылета.

До 1 августа дополнительный багаж можно купить по старым правилам.

Фото: facebook / belavia

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