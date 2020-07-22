ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа

22.07.2020 19:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа

С 1 августа на регулярных рейсах «Белавиа» изменятся условия покупки дополнительного багажа. Об этом авиакомпания информирует на своей официальной странице в Facebook.

С августа при покупке услуги онлайн одновременно с билетом по тарифам Light и Promo ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа, а за каждое последующее – 40 евро.

При покупке дополнительного багажа онлайн уже после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составит 40 евро для всех тарифов.

На стойках регистрации и в офисах по продаже авиабилетов стоимость дополнительного багажа – 50 евро.


Услугу можно оформить онлайн не позднее, чем за 2 часа до вылета.

До 1 августа дополнительный багаж можно купить по старым правилам.

Фото: facebook / belavia

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа на регулярных рейсах «Белавиа» изменятся условия покупки дополнительного багажа. Об этом авиакомпания информирует на своей официальной странице в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь в ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины. Тема энергетики - остается главной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика