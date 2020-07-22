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В Беларуси исследуют американскую ДНК-вакцину против рака

22.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проводят международные исследования ДНК-вакцины, ее разработали бостонские ученые. Это новый тип вакцины, она должна заставить иммунитет человека бороться с раковыми клетками.

В исследовании участвуют 15 человек, у них запущенная форма болезни, которая уже не поддается стандартным методам лечения. Пациентов разделили на две группы. Одни получают стандартную химиотерапию, а другим к ней добавляют новое лекарственное средство. Ученые подтвердили безопасность вакцины. Они ожидают, что такой метод может привести к регрессии опухоли и появится возможность для хирургического лечения.

«Если мы берем рак молочной железы тройной негативный, рак яичников на запущенных стадиях, поджелудочной железы – это сразу вещь плохая, неоперабельный рак желудка, и начинаем давать наш препарат совместно со стандартными лекарствами химиотерапии, то мы ожидаем, что это сочетание сможет продлить жизнь, при этом качественную жизнь этим пациентам», – отметил директор биотехнической компании из Бостона Алекс Шнейдер.

«Это не панацея, универсальной таблетки от рака не будет. Но мы можем постепенно повышать эффективность терапии. А надо понимать, что за этим стоит тысяча спасенных жизней», – подчеркнул министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Чаще всего у белорусских женщин диагностируют рак груди, а у мужчин рак предстательной железы. Чтобы противостоять этому заболеванию, в стране работает система скрининга – выявление злокачественной опухоли на стадии без симптомов.



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Это новый тип вакцины, она должна заставить иммунитет человека бороться с раковыми клетками.
 
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