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30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны аграрии приступили к сбору зерновых и зернобобовых – пройдено около 7 % площадей, а в закромах уже больше полумиллиона тонн зерна.
Смело говорят аграрии и об урожайности – она заметно выше прошлогодней. Первые экипажи комбайнеров-тысячников 22 июля чествовали в Минской и Брестской областях.
Для семейного экипажа-тысячника Валерия и Татьяны Кухта из Каменецкого района этот год стал трижды юбилейным. Вместе они уже четверть века, для Валерия это тридцатая уборочная кампания и пятый год в надежных напарниках – любимая супруга. Признаются, понимают друг друга уже с полуслова.
В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник
Татьяна Кухта, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Беловежский»:
Останавливаться на достигнутом супруги не планируют и будут идти к новому рекорду. Впрочем, в «Беловежском» уже убрали треть площадей. Урожайность зерновых выше прошлогодней – 55 центнеров с гектара.
Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский»:
В целом же по Брестской области убрали более 10 % посевных площадей. Параллельно аграрии региона выходят на финишную прямую по уборке озимого рапса.
Хрустящий и звонкий, а еще налитый солнцем. Рапс в «Ружаны-Агро» – а это наделы в больше чем 1 000 гектаров – в 2020 году начали убирать с двухнедельным опозданием. Как всегда, погода внесла коррективы. Дождливые май и июнь заставили аграриев поменять стратегию и ждать.
Руслан Атулян, главный агроном сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
При уборке рапса его влажность составляет от 10,5 до 11 %, что очень хорошо для хозяйства, так как получается минимум затрат на сушку и доработку.
Сольно в поле – в первый раз. Андрей Деречей третий день за рулем комбайна, до этого управлять приходилось лишь трактором. И тут сразу в большое плавание – надел в 230 гектаров.
Андрей Деречей, комбайнер сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
По полям «Ружаны-Агро» как раз проходит граница с Гродненской областью. Брестский рапс соседствует уже гродненским лесом. А оттуда бывают и посетители.
Леонид Якименя, управляющий отделением «Маевское» сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Как ужиться мирно с соседями и даже получить выгоду, в «Ружанах-Агро» поняли еще в 2008 году. Тогда пять соседних убыточных хозяйств объединили в одно. За счет кредитных средств и поддержки государства нарастили объемы в разы.
Андрей Бурдук, директор сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Халявного, кажется, и не упало. Те деньги, которые были сюда вложены в хозяйство, мы отдаем и по сегодняшний день. Это все дает свои плоды в любом случае, но без людей мы бы ничего не сделали – государство и люди.
Наращивать объемы производства мяса и молока невозможно без кормовой базы. Прямо с поля весь караван груженых машин прибывает на комбикормовый завод хозяйства. Пропускная способность – 80 тонн в час.
Мы проверяем весь рапс, который поступает к нам с полей, на влажность влагомером. На данный момент 10,3 – это хороший результат.
Рапс здесь перерабатывают на масло и жмых. Это выгодно для хозяйства – себестоимость невысокая, а в результате хорошая рентабельность, например, по молоку.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Даже когда комбайны уйдут с полей, цех продолжит переработку. Остановить этот процесс нельзя.
Николай Чергейко, начальник комбикормового цеха сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
В качестве правой руки – местные школьники. В 2020 году для помощи в уборочную кампанию создали свой сельскохозяйственный отряд. Здесь убеждены: земля не терпит лени, а еще верят: урожаю и общему караваю в этом году быть что надо.
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30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами
Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны аграрии приступили к сбору...
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