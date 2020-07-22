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30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

22.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны аграрии приступили к сбору зерновых и зернобобовых – пройдено около 7 % площадей, а в закромах уже больше полумиллиона тонн зерна.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Смело говорят аграрии и об урожайности – она заметно выше прошлогодней. Первые экипажи комбайнеров-тысячников 22 июля чествовали в Минской и Брестской областях.

Кристина Протосовицкая – полевой репортаж.

Для семейного экипажа-тысячника Валерия и Татьяны Кухта из Каменецкого района этот год стал трижды юбилейным. Вместе они уже четверть века, для Валерия это тридцатая уборочная кампания и пятый год в надежных напарниках – любимая супруга. Признаются, понимают друг друга уже с полуслова.

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Татьяна Кухта, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Беловежский»:
В этом году, слава богу, и погодные условия для урожая, и комбайн наш не ломается. Конечно, упорство – от этого все зависит.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Останавливаться на достигнутом супруги не планируют и будут идти к новому рекорду. Впрочем, в «Беловежском» уже убрали треть площадей. Урожайность зерновых выше прошлогодней – 55 центнеров с гектара.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Давать оценку, наверное, рано. Все-таки посчитать результат лучше всего после «Дожинок», когда мы увидим действительно, что получили. Но уже сегодня мы видим, что прибавка довольно весомая к уровню прошлого года. Поэтому я считаю, что урожай достойный. Нас это радует.  

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

В целом же по Брестской области убрали более 10 % посевных площадей. Параллельно аграрии региона выходят на финишную прямую по уборке озимого рапса.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Хрустящий и звонкий, а еще налитый солнцем. Рапс в «Ружаны-Агро» – а это наделы в больше чем 1 000 гектаров – в 2020 году начали убирать с двухнедельным опозданием. Как всегда, погода внесла коррективы. Дождливые май и июнь заставили аграриев поменять стратегию и ждать.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Руслан Атулян, главный агроном сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Солнце подсушило рапс хорошо. Не применяли десикацию посевов, ничего этого не делали. Как есть, так и убираем.

При уборке рапса его влажность составляет от 10,5 до 11 %, что очень хорошо для хозяйства, так как получается минимум затрат на сушку и доработку.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Сольно в поле – в первый раз. Андрей Деречей третий день за рулем комбайна, до этого управлять приходилось лишь трактором. И тут сразу в большое плавание – надел в 230 гектаров.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Андрей Деречей, комбайнер сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Стараешься подольше поработать. Все зависит от человека, если хочет заработать, он будет работать.

По полям «Ружаны-Агро» как раз проходит граница с Гродненской областью. Брестский рапс соседствует уже гродненским лесом. А оттуда бывают и посетители.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Леонид Якименя, управляющий отделением «Маевское» сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Лет пять назад зубра видели, сегодня лось вышел. Козы бегают. Зверья хватает.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Как ужиться мирно с соседями и даже получить выгоду, в «Ружанах-Агро» поняли еще в 2008 году. Тогда пять соседних убыточных хозяйств объединили в одно. За счет кредитных средств и поддержки государства нарастили объемы в разы.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Андрей Бурдук, директор сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Если смотреть те хозяйства, результат которых был в 2008 году и который есть на сегодня в 2020-м, то объемы производства мы увеличили минимум в три раза.

Халявного, кажется, и не упало. Те деньги, которые были сюда вложены в хозяйство, мы отдаем и по сегодняшний день. Это все дает свои плоды в любом случае, но без людей мы бы ничего не сделали – государство и люди.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Наращивать объемы производства мяса и молока невозможно без кормовой базы. Прямо с поля весь караван груженых машин прибывает на комбикормовый завод хозяйства. Пропускная способность – 80 тонн в час.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Мы проверяем весь рапс, который поступает к нам с полей, на влажность влагомером. На данный момент 10,3 – это хороший результат.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Рапс здесь перерабатывают на масло и жмых. Это выгодно для хозяйства – себестоимость невысокая, а в результате хорошая рентабельность, например, по молоку.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это большая кухня хозяйства. Здесь есть свой шеф-повар и свои рецептуры. Этот трактор, как большая ложка, отправляет семена рапса прямо с полей в сушилку. И так даже после заката, всю ночь напролет.

Даже когда комбайны уйдут с полей, цех продолжит переработку. Остановить этот процесс нельзя.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Николай Чергейко, начальник комбикормового цеха сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
В день поступает около 700 тонн. Это приходится все забуртовать, чтобы когда пойдут дожди, это все не намочилось, было доведено до зерносушильного комплекса в хорошем качестве.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

В качестве правой руки – местные школьники. В 2020 году для помощи в уборочную кампанию создали свой сельскохозяйственный отряд. Здесь убеждены: земля не терпит лени, а еще верят: урожаю и общему караваю в этом году быть что надо.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Татьяна Кухта, Валерий Кухта, Николай Чергейко, Александр Дунькович, Руслан Атулян, Андрей Деречей, Леонид Якименя, Андрей Бурдук

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны аграрии приступили к сбору...
 
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