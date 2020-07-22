В Минске легковушка столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет

Источник материала: ОНТ

В Минске легковая машина «Ситроен» столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет. Об этом информирует пресс-служба отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

За рулем «Ситроена» был мужчина 1996 года рождения. Он двигался по улице Камайской. При подъезде к улице Тимирязева он не предоставил преимущество в движении водителю бетономешалки. От удара «Ситроен» выбросило с проезжей части в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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