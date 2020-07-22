ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске легковушка столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет

22.07.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске легковушка столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет

В Минске легковая машина «Ситроен» столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет. Об этом информирует пресс-служба отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

За рулем «Ситроена» был мужчина 1996 года рождения. Он двигался по улице Камайской. При подъезде к улице Тимирязева он не предоставил преимущество в движении водителю бетономешалки. От удара «Ситроен» выбросило с проезжей части в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске легковая машина «Ситроен» столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет. Об этом информирует пресс-служба отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. За рулем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске велосипедист погиб под колесами легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика