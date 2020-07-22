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В Минске годовалая девочка выпала из окна

22.07.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске годовалая девочка выпала из окна

Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в одном из домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси. 

Инцидент произошел вечером 22 июля. Согласно предварительной информации, ребенок находился в комнате один. Взобравшись на кресло, а затем на подоконник, девочка открыла створку окна, после чего оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала веса ребенка, в результате чего девочка выпала из окна. В этот момент её мать находилась на кухне. 

Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, для проведения обследования. Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. 

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Теги: Минск
 
 
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Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в одном из домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.  Инцидент произошел...
 
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