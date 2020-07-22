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Уезжая, взяли некоторые вещи и кота, а в Беларуси за несколько лет «вырастили» клубничный бизнес. История одной семьи из Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь продолжает оставаться вторым домом для семей, которые были вынуждены покинуть свою родину и бежать от войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня у нас проживают около 9,5 тысячи беженцев, лиц, которые ищут убежище, и людей без гражданства. Они не опускают руки, стараются наладить жизнь и быт. Наша следующая история о семье из Украины, которая под Гродно еще и развивает свой бизнес.
Бывает клубничка надгрызанная, чаще всего слизнями. Это говорит о том, что едят насекомые, значит, ничего в ней нет нехорошего.
5,5 тысяч клубничных кустов и три пары рук. Димитрий здесь за главного агронома, жена и старшая дочь – его главные помощники. Нанимают и местных жителей на сбор, ведь за пару дней на плантации вырастает до 150 килограммов ягоды.
Галина Буро, корреспондент:
О клубнике знают все, ведь занимались ею еще в Украине. Там, в поселке Новолуганское, был свой налаженный бизнес, спокойный быт, дочь пошла в первый класс. А тут случился майдан в Киеве, и в их жизнь ворвалась война. Начались обстрелы. Надежда вспоминает: каждую ночь плакала, боялась, что утро для ее родных может не наступить.
Надежда Гнатюк, жительница агрогородка Озеры:
Некоторые вещи и рыжий кот Бакс – все, что смогли увезти. В Беларуси было где жить – в агрогородке Озеры когда-то муж ее мамы получил дом как чернобылец. Переезд решили отметить салютом, но от залпов дочь начала плакать. К мирной жизни привыкали долго, первые два года прошли в растерянности.
Дмитрий Гнатюк, житель агрогородка Озеры:
Сначала взяли 10 соток, потом еще 2 гектара, оформили личное подсобное хозяйство. И были очень удивлены, когда как беженцам представительство ООН в Беларуси подарило им минитрактор.
В Украине мы привыкли рассчитывать только на свои силы. И когда они сказали, что приобретут нам технику – это было вообще... Мы сразу даже не поверили!
В Беларуси пустила корни не только клубника – здесь родилась их младшая дочь. А старшая уже идет в 7 класс.
Анастасия Гнатюк, жительница агрогородка Озеры:
Иногда, находясь в общественных местах, слышу такие разговоры, что вот не совсем хорошо нам живется, хотелось бы лучше. Я не сдержалась, в маршрутке ехав, повернулась к людям и сказала, что вам просто не с чем сравнить. Все хорошо у вас, все просто замечательно. Вот я, сравнивая отношение двух государств к гражданам, это могу смело заявить.
Сегодня супруги строят планы: надо расширяться, делать теплицы и становиться полноценными фермерами. Для этого все есть: трудолюбие и желание жить под мирным небом.
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Уезжая, взяли некоторые вещи и кота, а в Беларуси за несколько лет «вырастили» клубничный бизнес. История одной семьи из Украины
Новости Беларуси. Беларусь продолжает оставаться вторым домом для семей, которые были вынуждены покинуть свою родину и бежать от войны, сообщили в программе...
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