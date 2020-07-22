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Триеннале современного искусства открылась в Минске
Источник материала: ОНТ
Её три года ждут. Триеннале современного искусства стартовала сегодня в столице. Это не просто выставка. Экспоненты ещё и номинанты на Национальную арт-премию. Обладателей наград в 10 категориях определит жюри. А оно, говорят, строже, чем на всемирной Венецианской биеннале.
Отметят также чей-то большой вклад в отечественное искусство и самого щедрого мецената.
«Когда стены помогают» - реноме Дворца искусства. Открывают имена с 73-го года. По-прежнему модно «ходить» на Товстика. Сегодня художник - «без холста». Ему судить, что уже обсуждает публика. Она ждёт от жюри премии в области изо смелого выбора.
Заявок было 358. 92 работы - в шорт-листе главной арт-премии и в экспозиции Триеннале под знаком юбилея УНОВИСа. Сто лет назад эта группа «Утвердителей нового искусства» (впереди «шагал» Малевич), сделала Витебск центром мирового авангарда.
Какая премия без скандала? Эта! Просто, она ещё очень молодая. Впервые была вручена три года назад. Сейчас - во второй раз, но многие уже ориентируется на неё. Впрочем, здесь, как и в любых соревнованиях, побеждают единицы, а выигрывают все, включая зрителей.
На полутора тысячах квадратных метрах галереи - изобразительное искусство во всех видах и жанрах. Самая представительная номинация - «Живопись»: 19 авторов. Разные поколения. «Творческий дебют» - категория, где имена со значением «надежда».
Знаменитая фраза «художник должен быть голодным», но только до идей. Премиальный фонд - около 30 тыс. рублей - разделят на десятерых поровну. Работы лауреатов пополнят фонды музеев. И тоже - не даром. В этих стенах создаётся репутация.
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Её три года ждут. Триеннале современного искусства стартовала сегодня в столице. Это не просто выставка. Экспоненты ещё и номинанты на Национальную арт-премию....
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