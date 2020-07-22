В новом видео о выборах ресторатор Прокопьев рассказал, где скрывается, и позвал силовиков в гости

Источник материала: KYKY

Силы ресторатора Вадима Прокопьева снимать нуарные видео никак не иссякнут. Он выпустил новый ролик, в котором рассказал, куда именно уехал из Беларуси, и позвал к себе в гости «оппонентов в погонах и без» – на переговоры «по-европейски, без волчьих понтов».

По словам Прокопьева, сейчас он в Киеве, и город встретил его «тепло». Минск покинул, потому что зафиксировал там «наружку». Мол, его контакты отслеживали, подбирали бумажный мусор его сына. При этом ресторатор выразил готовность вернуться в Беларусь «первым рейсом, по сигналу».

Бизнесмен призвал беларусов прекращать уже бояться, помогать девочкам (судя по всему, речь идет о представительницах объединенного штаба – Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало) и сделать столицу Украины точкой беларуского протеста. Пообещал, что инструкции выкатит ну вот прямо на днях.