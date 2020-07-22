|
Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами
22.07.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прекрасный закат уловил наш ВаськаПилот. Это не Ми-2, конечно, но зато мы чуть ли не каждый день любуемся видами Бреста. Вот и сейчас необъявленный концерт на Набережной - только для вас...
Организатор -
Предположительно, концерт был дан для участников молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».
А это уже ул. Советская, у памятника тысячелетию:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прекрасный закат уловил наш ВаськаПилот. Это не Ми-2, конечно, но зато мы чуть ли не каждый день любуемся видами Бреста. Вот и сейчас необъявленный концерт на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)