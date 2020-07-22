Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

Источник материала: Виртуальный Брест

Прекрасный закат уловил наш ВаськаПилот. Это не Ми-2, конечно, но зато мы чуть ли не каждый день любуемся видами Бреста. Вот и сейчас необъявленный концерт на Набережной - только для вас...





Организатор - БРСМ . Это всё, что нам пока известно. В честь Дня Молодёжи, кажется.





Предположительно, концерт был дан для участников молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».













А это уже ул. Советская, у памятника тысячелетию: