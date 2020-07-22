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Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

22.07.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прекрасный закат уловил наш ВаськаПилот. Это не Ми-2, конечно, но зато мы чуть ли не каждый день любуемся видами Бреста. Вот и сейчас необъявленный концерт на Набережной - только для вас...

Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

Организатор - БРСМ. Это всё, что нам пока известно. В честь Дня Молодёжи, кажется.

Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

Предположительно, концерт был дан для участников молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».

Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

Концерт на Набережной гудит: водят хороводы и ходят по Советской с речёвками и флагами

А это уже ул. Советская, у памятника тысячелетию:

 
Теги: Брест
 
 
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  Прекрасный закат уловил наш ВаськаПилот. Это не Ми-2, конечно, но зато мы чуть ли не каждый день любуемся видами Бреста. Вот и сейчас необъявленный концерт на...
 
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