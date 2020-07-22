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Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камилла Шах, корреспондент:
Двухэтажный дом на воде – зрелище, непривычное для белорусских озер. Верхняя палуба – зона релакса.
С нее открывается потрясающий вид на местные пейзажи. А в шатре можно спрятаться от непогоды и устроить застолье под шум дождя. На первом этаже – уютная спальня.
Романтическая ночь на двоих обойдется в 200 рублей.
Но главное – это баня и возможность сразу после нее нырять в открытую воду.
Кирилл Гришко, администратор туристического объекта:
Это достаточно уникальное место. Таких на данный момент в Беларуси у нас нет, чтобы можно было вкусить все преимущества загородного дома. При этом еще есть баня и все это хозяйство еще и плавает.
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Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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