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Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

23.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Камилла Шах, корреспондент:
Плавучие отели особенно популярны в Европе. Но в Беларуси этот бизнес делает только первые шаги. Посмотрим, как здесь можно интересно провести время.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Двухэтажный дом на воде – зрелище, непривычное для белорусских озер. Верхняя палуба – зона релакса.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

С нее открывается потрясающий вид на местные пейзажи. А в шатре можно спрятаться от непогоды и устроить застолье под шум дождя. На первом этаже – уютная спальня.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Романтическая ночь на двоих обойдется в 200 рублей.

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Но главное – это баня и возможность сразу после нее нырять в открытую воду.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Кирилл Гришко, администратор туристического объекта:
На данный момент у нас, если мы говорим о выходных, брони расписаны примерно на две-три недели вперед.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Это достаточно уникальное место. Таких на данный момент в Беларуси у нас нет, чтобы можно было вкусить все преимущества загородного дома. При этом еще есть баня и все это хозяйство еще и плавает.

Люди в материале: Кирилл Гришко, Камилла Шах

 
 
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Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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