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Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их тысячи по всей стране, и хозяева каждой стараются предложить гостям что-то особенное.
Цена аренды колеблется от 20 рублей с человека до 500 рублей за дом. Спрос – стабильно высокий.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
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Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши...
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