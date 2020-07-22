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Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

23.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Их тысячи по всей стране, и хозяева каждой стараются предложить гостям что-то особенное.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Цена аренды колеблется от 20 рублей с человека до 500 рублей за дом. Спрос – стабильно высокий.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Проснулся интерес у белорусов к своей родной земле. Это очень радует, это очень важно. Я всегда говорю: как можно ехать в другую страну, увлекаться, изучать ее, не зная свою страну так хорошо, как ее мы должны знать?

Люди в материале: Ирина Воронович, Камилла Шах

 
 
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Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши...
 
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