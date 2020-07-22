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«Одна из миллиона. Она у меня такая способная». Как многодетная мама успевает быть успешной бизнес-леди

23.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самые яркие и успешные. «Женщин года – 2019» наградят во Дворце Республики 25 июля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В конкурсе приняли участие более 250 женщин со всей страны. 37 из них стали победителями. Лучших выбирали в пяти номинациях: «Материнская слава», «Хозяйка села», «Духовность и культура» и в двух новых – «Лидер Белорусского союза женщин» и «Успешный лидер».

Наш корреспондент Ольга Власовец встретилась с одой из номинанток.

«Одна из миллиона. Она у меня такая способная». Как многодетная мама успевает быть успешной бизнес-леди

«Одна из миллиона. Она у меня такая способная». Как многодетная мама успевает быть успешной бизнес-леди

«Одна из миллиона. Она у меня такая способная». Как многодетная мама успевает быть успешной бизнес-леди

День Инны Петкевич начинается рано и с обычных женских дел: завтрак, кофе и домашние дела. И неудивительно – она ​​многодетная мать.

Ее богатство и радость – пятилетняя дочь и двое взрослых сыновей. Но через час она совершенно в другой роли – бизнес-леди.

«Одна из миллиона. Она у меня такая способная». Как многодетная мама успевает быть успешной бизнес-леди

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Ольга Власовец, Инна Петкевич

 
 
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Новости Беларуси. Самые яркие и успешные. «Женщин года – 2019» наградят во Дворце Республики 25 июля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В конкурсе приняли...
 
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