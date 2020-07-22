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Арина Соболенко вернется в соревновательный теннисный тур 10 августа

22.07.2020 21:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вернется в соревновательный теннисный тур 10 августа

Арина Соболенко вернется в соревновательный теннисный тур 10 августа – стартует турнир в американском Легсингтоне.

Соревнования будут представительными, участвуют также Виктория Азаренко, сёстры Венус и Серена Уильямс и многие другие теннисистки ТОП-уровня. Арина Соболенко сейчас занимает 11-е место в рейтинге. Во время длительной соревновательной паузы теннисистка много тренировалась в Беларуси. Участвовала в некоторых внутренних турнирах. Правда, пропустила чемпионат страны. Турнир в Легсингтоне станет стартом американской серии и завершится 16 сентября. Напомним, Открытый чемпионат США стартует 31 августа.

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Арина Соболенко вернется в соревновательный теннисный тур 10 августа – стартует турнир в американском Легсингтоне. Соревнования будут представительными,...
 
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