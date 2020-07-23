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В США почти 140 тыс. человек согласились испытать на себе вакцину от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Почти 140 тыс. человек пожелали стать добровольцами при испытании вакцины от COVID-19. Об этом
Согласно приводимым газетой данным, на испытания уже записались 138 600 человек. На то чтобы собрать такое число добровольцев, ушла всего неделя.
«Поэтому мы оптимистичны и считаем, что сможем получить достаточно участников достаточно быстро», – отметил Фаучи.
При этом издание отмечает, что для проведения третьей фазы клинических испытаний вакцин, разработанных фирмами Moderna, Pfizer BioNTech, AstraZeneca и Inovio, требовалось только 120 тыс. человек. Однако к третьему этапу клинических испытаний уже подходят разработки и некоторых других компаний.
Фото: AP Photo / Andrew Harnik
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Почти 140 тыс. человек пожелали стать добровольцами при испытании вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста страны Энтони...
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