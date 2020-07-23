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В США почти 140 тыс. человек согласились испытать на себе вакцину от COVID-19

23.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США почти 140 тыс. человек согласились испытать на себе вакцину от COVID-19

Почти 140 тыс. человек пожелали стать добровольцами при испытании вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. 

Согласно приводимым газетой данным, на испытания уже записались 138 600 человек. На то чтобы собрать такое число добровольцев, ушла всего неделя. 

«Поэтому мы оптимистичны и считаем, что сможем получить достаточно участников достаточно быстро», – отметил Фаучи. 

При этом издание отмечает, что для проведения третьей фазы клинических испытаний вакцин, разработанных фирмами Moderna, Pfizer BioNTech, AstraZeneca и Inovio, требовалось только 120 тыс. человек. Однако к третьему этапу клинических испытаний уже подходят разработки и некоторых других компаний. 

Фото: AP Photo / Andrew Harnik

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Почти 140 тыс. человек пожелали стать добровольцами при испытании вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста страны Энтони...
 
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