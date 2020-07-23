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Окна, которые украшают Слуцк. Доброе видео

23.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка Галина много лет выращивает цветы на окнах в самом центре Слуцка. От интервью женщина отказалась по личным причинам, но была не против, чтобы мы поснимали её палисадник с дрона, и ответила на несколько вопросов.

Женщина рассказала, на улице у неё растут около 40 горшочков: в основном солнцелюбивые петуньи и герань, а также бругмансия. В квартире у случчанки растут ещё спацифилум и фиалки.

Пенсионерка признаётся, что каждый год на уход за цветами тратит около 100 рублей, и, наряду с рыбалкой, видит в этом свою отдушину - способ единения с природой.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанка Галина много лет выращивает цветы на окнах в самом центре Слуцка. От интервью женщина отказалась по личным причинам, но была не против, чтобы мы поснимали...
 
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