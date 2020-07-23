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Цепкало создает комитет Народного единства

23.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, претендовавший на пост президента Беларуси, заявил о создании комитета Народного единства.



"Мы создаем комитет Народного единства – народное единство в противопоставлении единоличной власти", - сказал Цепкало в видеообращении, распространенном в среду.

Он отметил, что во время текущей избирательной кампании общество достигло консенсуса в том, что "не хотят видеть больше у власти капризного правителя".

"В комитет национального единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства – тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя", - сказал политик.

Как сообщалось, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.


16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
 
 
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Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, претендовавший на пост президента Беларуси, заявил о создании комитета Народного единства.
 
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