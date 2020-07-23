В Дубровенском лагере установили веревочный городок

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Позитивные эмоции, яркие впечатления и новые знакомства — вот чего ждут дети от летнего отдыха. Оздоровительный лагерь «Луговцы», где завершается вторая смена, дает такую замечательную возможность. Сегодня в живописном уголке Дубровенского района проходят оздоровление 98 девчонок и мальчишек от 6 до 14 лет. В четырех отрядах — «Звездочки», «Ангелочки», «Non-stop» и «Робинзоны» — инициативные, творческие, находчивые ребята, отдых для которых продуман взрослыми до мелочей.









Новый день — новое открытие. Программа отдыха организована так, чтобы пробудить у ребят любопытство, желание участвовать во всех мероприятиях. Например, в День экологии здесь прошел конкурс костюмов «Мы веселые зверята», а вечером — костюмированная дискотека «Animal planet». В день сказочных затей воспитанники лагеря участвовали в конкурсной программе «Сказки и игры народов мира», где играли сказочных героев и веселились.











Эти и многие другие — творче­ские, спортивные, интеллектуальные или художественного напра­вления мероприятия способствуют тому, чтобы девочки и мальчики побывали в роли лидеров, организаторов, ощутили радость от общения и познания нового.











—Нам, педагогам, важно, чтобы ребята не только получили порцию оздоровления, но и зарядились положительными эмоциями, — подчеркивает начальник оздоровительного лагеря Василий Солодухин.











В этом году воспитанников лагеря ждал и новый вид развлечения: здесь впервые установлен веревочный городок.

—Это уникальный комплекс заданий-препятствий. Дети смогут испытать себя, научится преодолевать чувство страха и боязнь высоты.

Пройти «по улицам» города может любой человек, обладающий минимальной физической подготовкой. Безусловно, только под наблюдением воспитателей, — объясняет В.Солодухин. — Сейчас на территории лагеря уста­новлен временный веревочный городок. Но в планах сделать его стационарным. Вопросам безопасности в «Веревочном городке» уделяется особое внимание. Все испытания, начиная с первой ступеньки лестницы, участ­ник проходит в специальном снаряжении и в сопровождении инструктора по физической культуре. Также теперь к развлечениям в лагере добавились ориентирование и полоса препятствий.











Начальник лагеря Василий Солодухин отмечает, что в этом году пристальное внимание, кроме создания безопасной среды, обращено на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Проводится влажная уборка с дезинфекцией помещений, оборудования, соблюдаются и другие меры безопасности. Из расписания исключены родительские дни, обеспечен закрытый (безвыездной) режим пребывания ребят. А для посетителей лагеря введен обязательный масочный режим.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.